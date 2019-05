Collision 2019 : des milliers de représentants du secteur technologique convergent vers Toronto

Plus de 25 000 participants en provenance de 125 pays sont attendus à Toronto pour l'événement d'envergure Collision 2019, qui se tient dans une ville canadienne pour la première fois depuis sa création.

Le promoteur de l’événement, Paddy Casgrove, arborait un chandail des Raptors lorsque nous l’avons rencontré, lundi.

Quand nous avons annoncé notre décision de ne plus tenir l’événement aux États-Unis, des personnes m’ont dit que c’était une idée folle et que j’aurais dû aller à San Francisco, que c’était une erreur. Mais Toronto et d’autres villes au Canada ont une bonne présence sur la scène technologique , raconte l’Irlandais d’origine.

Cette année, les principaux thèmes abordés jusqu’à jeudi par les 700 conférenciers seront l’environnement, l’intelligence artificielle et la protection des données privées.

Des milliers de participants en provenance de plus d’une centaine de pays sont attendus à la conférence. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Provost

Une occasion pour les entreprises émergentes

L’événement rassemblera de gros noms de l’industrie comme Samsung, Medium ou Microsoft, mais aussi de nombreux représentants d’entreprises émergentes.

Pour plusieurs entreprises émergentes, l’intérêt principal de Collision 2019 consiste à créer des liens.

C’est le cas de SmartHalo, une entreprise québécoise qui vend un GPS pour cycliste.

Environ 90 % de nos clients sont à l’international. Venir à Collision à Toronto sera une occasion de prendre contact avec des clients potentiels, puisque beaucoup de gens de partout dans le monde seront sur place. Xavier Peich, président-directeur général et fondateur de SmartHalo

En plus des conférences, une bonne partie de l’horaire de Collision 2019 sera consacrée à des compétitions de présentation de projet.

Nous préparons nos entrepreneurs à pitcher devant des investisseurs en capital de risque, pour leur donner le plus d'occasions possible , explique Julian Lucchesi, responsable des partenariats stratégiques de l'incubateur d'entreprises Centech à Montréal.

Il ajoute que le fait que Collision a lieu dans une ville canadienne cette année représente un avantage certain pour les entreprises du pays, qui auront plus de possibilités de créer des liens d'affaires.