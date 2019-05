Dixville aura son quartier de mini-maisons

C'est sur un terrain ayant déjà appartenu au Centre d'accueil de Dixville qu'un promoteur développe son projet avec l'appui de la Municipalité. Le quartier pourra accueillir une trentaine de résidences traditionnelles et une vingtaine de mini-maisons.

Ces mini-maisons devront avoir une superficie minimale de 34 mètres carrés et ne devront pas excéder 68 mètres carrés.

Quelques unités ont déjà trouvé preneur. C'est sûr que ça va donner un second souffle à la municipalité. Nous n'avions plus de terrains à développer pour des maisons normales ou pour des mini-maisons. Avec ce terrain, qui est zoné blanc, il y aura tous les services d'aqueduc et d'égout. C'est très bien desservi , se réjouit la mairesse de Dixville, Françoise Bouchard.

Avec ces revenus de taxes supplémentaires, Dixville se permet de rêver à certaines améliorations a apporter à ses infrastructures. On veut bonifier ce que nous avons présentement. Il y a des améliorations à faire au parc. On veut faire un sentier piétonnier entre le village et le nouveau quartier qui permettra aux gens de se rendre au restaurant, à la coop, au dépanneur intelligent.

Un programme de subvention offre une aide allant jusqu'à 8000 $ pour l'achat d'une maison et « vise à rendre accessible et profitable le choix d’une construction plus écologique et écoénergétique ».

Une journée d'information sur le projet est prévue le 8 juin dès 10 h à Dixville.