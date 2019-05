Arrêt des soins donnés à Vincent Lambert, symbole du débat sur la fin de vie en France

En France, l'hôpital Sébastopol de Reims a arrêté lundi de donner des soins à Vincent Lambert, ce patient tétraplégique et en état végétatif depuis un accident de voiture survenu en 2008, même si ses parents protestent toujours contre cette décision et ont lancé une énième procédure judiciaire pour l'empêcher. L'affaire est devenue un symbole du débat sur les soins de fin de vie dans l'Hexagone.

Validée fin avril par le tribunal administratif suprême, le Conseil d'État, et ce pour une deuxième fois en cinq ans, l'interruption des soins prévoit l'arrêt des machines servant à hydrater et à alimenter Vincent Lambert ainsi qu'une sédation « contrôlée, profonde et continue » et une prise d'analgésiques pour éviter qu’il ressente de la douleur.

L’équipe soignante continuera cependant de prodiguer certains soins au patient, comme lui faire sa toilette, le toucher-massage, l’hydratation de sa bouche grâce à des compresses, ou des yeux par des gouttes.

L’homme de 42 ans devrait mourir des conséquences de la déshydratation sur ses organes vitaux, par insuffisance rénale, ce qui devrait prendre plusieurs jours, peut-être jusqu’à deux semaines.

« Dans cette période douloureuse, j'espère pour monsieur Vincent Lambert que chacun saura ouvrir une parenthèse et se rassembler auprès de lui afin que ces moments soient le plus paisibles, intimes et personnels possibles », a déclaré son médecin dans un courriel adressé à la famille pour l’avertir officiellement de l’arrêt des soins, qu’il avait déjà annoncé il y a un peu plus d’une semaine.

Devant la décision de l’hôpital, les parents ont saisi lundi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) selon une procédure d'urgence, ainsi que le Conseil d'État français et la Cour d'appel de Paris. Ils s'appuient sur la demande du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU qui a souhaité que la France suspende toute décision en attendant son examen sur le fond, a précisé la CEDH. La Cour a toutefois rejeté la demande des parents.

Les avocats des parents réclament également la radiation et des poursuites à l'encontre du Dr Sanchez, qui dirige le service des soins palliatifs et l'unité « cérébrolésés » de l'hôpital de Reims.

Samedi, dans une lettre ouverte, les parents s'étaient déjà appuyés sur ce comité de l'ONU pour demander l'intervention du président Emmanuel Macron. Mais Paris répète que cette demande de l’ONU est « dépourvue de caractère contraignant » et a mis en avant le « droit du patient à ne pas subir d'obstination déraisonnable ».

Polémique enflammée sur la fin de vie

Rachel Lambert, la femme de Vincent Lambert, à la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, en janvier 2015. Photo : Reuters / Vincent Kessler

Vincent Lambert, un ancien infirmier, est devenu en France le symbole du débat sur la fin de vie, les procédures judiciaires concernant l’arrêt des soins qui lui sont prodigués n’ayant pas cessé depuis les six dernières années.

Se retrouvent d’un côté la femme de Vincent Lambert, Rachel, son neveu François et six frères et soeurs du patient qui dénoncent depuis des années l’acharnement thérapeutique dont il est victime, et de l’autre, ses parents, proches des milieux catholiques traditionalistes, et un frère et une sœur, qui refusent ce qu’ils appellent une euthanasie déguisée.

Avant son accident, Vincent Lambert n'avait pas laissé de directives anticipées. Mais son épouse et son neveu affirment qu'il avait pris position contre tout « acharnement thérapeutique ».

De familial et judiciaire au départ, le débat a maintenant pris un tour politique.

Les têtes de liste des Républicains (LR) et du Rassemblement national (RN) aux élections européennes, respectivement François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella, ont pris publiquement le parti des parents.

Se disant attaché à la « dignité humaine », Jordan Bardella, avait demandé la semaine dernière au président Macron de se prononcer.

Quant à Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste et de Place publique, il a déclaré en entrevue qu'il fallait « faire confiance » aux médecins et à la justice.

Acharnement ou euthanasie?

Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert, à la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg. Photo : Reuters / Vincent Kessler

Déjà en 2011, des spécialistes qui avaient analysé son cas avaient conclu que Vincent Lambert se trouvait dans « un état de conscience minimale » qui excluait tout espoir d’amélioration.

Deux ans plus tard, après de très nombreux soins de kinésithérapie et de rééducation qui n'ont donné aucun résultat, l’équipe médicale en concertation avec sa femme, décident d’arrêter les soins. Les parents et les frères et sœurs du patient n’en sont pas informés.

Quand ils l’apprennent, s’engage alors une première bataille juridique qui durera 31 jours et à la fin de laquelle le tribunal administratif ordonne aux médecins de rétablir l’alimentation et l’hydratation de Vincent Lambert.

Si ce dernier n’est pas décédé au cours de cette période, c’est parce que l’équipe médicale avait décidé de maintenir 200 millilitres d’hydratation par jour, pour le « laisser partir lentement ».

Puis, en 2014, l’équipe médicale prend de nouveau la décision d’arrêter les traitements, décision à laquelle s’oppose de nouveau le tribunal administratif, saisi par les parents.

Le Conseil d’État ordonne alors une nouvelle expertise et autorise l’arrêt des traitements quatre mois plus tard, les experts notant une dégradation générale de l’état de Vincent Lambert et l’irréversibilité de ses lésions cérébrales.

Les parents du patient saisissent alors en urgence la CEDH, qui suspend la décision du Conseil d’État en attendant de statuer.

Puis, en 2015, la CEDH conclut que l’arrêt des soins ne s’inscrit pas contre le droit à la vie. Les parents du patient demandent alors la révision de cette décision, une demande qui est rejetée par la CEDH.

De nombreuses procédures judiciaires entre les parents de Vincent Lambert et l’hôpital et sa femme suivent ensuite.

En 2018, la justice ordonne une nouvelle expertise médicale pour déterminer l'état de santé du patient. Le rapport des experts, remis le 18 novembre, conclut à un « état végétatif chronique irréversible » qui ne lui laisse plus « d’accès possible à la conscience ». « Vincent Lambert est dans un état d’incapacité fonctionnelle psychomotrice totale en 2018 comparable cliniquement à celui enregistré en 2014 », disent-ils.