Ford supprimera 7000 postes de direction dans le monde

Selon le constructeur automobile, ce plan lui permettra d'économiser aux alentours de 600 millions de dollars par an, en éliminant la bureaucratie.

Aux États-Unis, environ 2300 emplois seront supprimés par l'entremise de rachats et de mises à pied. Près de 1500 postes ont déjà été abolis. Quelque 500 travailleurs suivront le pas cette semaine et devront quitter leur emploi.

Dans une note adressée aux employés, le président-directeur général de Ford, Jim Hackett, déclare que la quatrième vague de cette restructuration commencera mardi et que la majorité des coupes auront été effectuées d'ici le 24 mai.

Pour réussir dans notre secteur concurrentiel et positionner Ford dans un avenir rapide, nous devons réduire notre bureaucratie, accélérer la prise de décision et nous concentrer sur le travail le plus urgent et la réduction des coûts , souligne-t-il.

La plupart des cols blancs de Ford travaillent dans les alentours de Dearborn, dans le Michigan, où se trouve le siège de la société.