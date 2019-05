Les Raptors se préparent à défendre leur territoire encore une fois mardi

Les Raptors ont survécu au troisième match, mais de peu après deux périodes supplémentaires.

Malgré une autre performance impressionnante de Kawhi Leonard, la victoire par la marque de 118 à 112 en deuxième prolongation n'est pas satisfaisante.

Le joueur étoile a encore une fois sauvé le coup en faisant 36 points en 52 minutes de jeu, une durée record dans sa carrière en séries éliminatoires.

De ses 36 points, 19 ont été marqués entre le quatrième quart et la fin des deux prolongations.

Pascal Siakam a récolté 25 points, Norman Powell 19 points et Marc Gasol 16 points.

Malgré cette bonne participation des joueurs, la rotation des Raptors est trop courte.

Les Bucks sont meilleurs pour rattraper leur retard que les Raptors le sont pour solidifier leur avance. À chaque match, on se demande comment l'équipe torontoise arrivera à contourner cette difficulté.

Les Bucks font plus confiance à leurs réservistes parce qu'ils peuvent se le permettre. De leur côté, mis à part Norman Powell et Serge Ibaka, les Raptors sont limités dans leurs options de joueurs.

OG Anunoby, qui aurait sûrement eu un impact positif sur les matchs, ne joue toujours pas.

Fred VanVleet, le meneur remplaçant, devra offrir une meilleure performance que celle de dimanche avec trois points en 31 minutes.

On ne peut pas se permettre de perdre le quatrième match. On doit gagner et protéger notre terrain à domicile.

Marc Gasol