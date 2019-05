Tournoi provincial de pickleball à Trois-Rivières

Le sport, qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table et qui se joue avec une raquette et une balle trouée, est né en 1965 aux États-Unis.

Ici, le pickleball gagne en popularité. Déjà 12 000 joueurs sont inscrits à la Fédération québécoise.

Un volet hybride propose aussi aux gens à mobilité réduite ou en fauteuil roulant de participer aux tournois en équipe.

Le nouveau maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et son opposant Jean-François Aubin avaient tous deux parlé de l’importance de faciliter la pratique du pickleball, un sport qui est notamment de plus en plus pratiqué chez les personnes de plus de 50 ans.