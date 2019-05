Selon le président du conseil d’administration du festival, David Dandeneau, 1000 danseurs ont participé au pow-wow international samedi, et près de 800 dimanche.

Les danseurs qui participent à un pow-wow portent des vêtements spectaculaires, souvent très colorés, brodés et perlés, avec des plumes et des colliers ou bracelets en os en guise d’accessoires. Ces habits traditionnels et leurs accessoires ne sont pas des costumes en tant que tel. On les nomme des « regalia ». Photo : Radio-Canada / Megan Goddard