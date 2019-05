Une saison écourtée pour les amateurs de voile de l'Outaouais

Malgré tout, la marina d'Aylmer bourdonnait d’activité en cette longue fin de semaine. Les propriétaires de voiliers ont été autorisés par la Ville de Gatineau à commencer leurs préparatifs en vue de cette nouvelle saison, qui sera écourtée.

Les quais de la marina sont déserts alors que le niveau de l'eau demeure très élevé. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Habituellement, la longue fin de semaine, c'est la fin de semaine où tout le monde en profite pour faire la mise à l'eau , affirme Normand Latour, directeur de l’école Voile Plus. Les bateaux sont propres, ils sont cirés, ils sont brillants, les gens sont excités et il fait beau habituellement. Cette année, ce n’est pas le cas.

On ne sait pas vraiment quand on va aller à l'eau, mais on dit souvent que la voile est l'art de la lenteur, c'est l'art de la patience aussi, et je deviens patient. Normand Latour, directeur de l’école Voile Plus

Joel Hugues est membre du Centre de voile Grande-Rivière depuis 1984. Il compare situation à celle qu'il a vécu en 2017. Il n'avait jamais vu, auparavant, un tel retard dans les préparatifs.

Depuis le mois d'avril, on pense à venir préparer les bateaux , dit-il. Y'a beaucoup de choses à faire, l'aérer, vérifier qu’il n’a pas d'eau dans le fond, y'a beaucoup de choses à faire. Y'a une semaine de travail.

Des propriétaires de voiliers ont pu profiter de la longue fin de semaine pour préparer leur embarcation en vue de la saison. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

L'édifice de la capitainerie est toujours entouré d'eau. Les bénévoles du club de voile ont dû passer des nuits à l'intérieur, pour s'assurer que les pompes fonctionnaient toujours et éviter l'inondation. Les quais sont loin d'être prêts à accueillir les voiliers.

Normalement, on est au moins à un mètre et demi ou un mètre plus bas , mentionne Richard Saumure, administrateur du Centre de voile Grande-Rivière.

La capitainerie du Centre de voile Grande-Rivière est toujours entourée d'eau, les quais sont inutilisables. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Ce délai occasionne aussi des problèmes pour l'école de voile. Les cours prennent du retard, et l'équipe de compétition n'aura que très peu de temps pour préparer sa saison.