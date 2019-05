Un artiste de Trois-Rivières en colère

Son projet a été pris en charge par la Ville, mais les délais administratifs sont trop longs, selon lui.

Sylvain Michaud voulait orner un arbre du parc municipal de petites sculptures. Un projet auquel tient beaucoup l’artiste qui se remet toujours d’un choc qu’il a vécu en 2015, lorsque sa conjointe, Chantal Berthiaume, est décédée dans un accident de la route. Pour lui, le projet avait des vertus thérapeutiques.

Or, le projet est à l’arrêt depuis près d’un an, et l’artiste s’impatiente.

Le conseiller municipal du district de la Verendrye, Dany Carpentier, a pris en charge le projet.

Bien qu’il reconnaisse que les délais sont longs, il indique qu’avant d’aller de l’avant, un tel projet tenu sur un terrain municipal doit obtenir une assurance et des droits d’auteurs.

Le projet sera présenté mardi au conseil municipal.