François Legault à New York, un climatosceptique au pouvoir en Australie, un drame impliquant un Canadien au Honduras, et le Festival de Cannes qui bat son plein. Résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

François Legault à New York pour « accélérer » la vente d'électricité québécoise

Le premier ministre du Québec, François Legault, à son arrivée à New York Photo : Radio-Canada

Le premier ministre François Legault, qui souhaite voir Hydro-Québec vendre de l’électricité à la plus grosse ville des États-Unis, s'y est rendu, dimanche, pour y lancer une opération charme. Il a dit se donner comme mission d'« accélérer le processus » de négociation. Pour ce faire, il ira à la rencontre de politiciens et d’une vingtaine d’entreprises privées. Sa visite aux États-Unis doit durer quatre jours.

Les Indiens et les Australiens choisissent la continuité

Le premier ministre sortant faisait campagne à Kolkata, le 3 avril 2019. Photo : Getty Images / Atul Loke

Le premier ministre indien, Narendra Modi, semble avoir remporté son pari d’obtenir un deuxième mandat. Au terme d’une période de vote qui aura duré 39 jours, il n’est toujours pas officiel que le pays de 900 millions d’électeurs et de 1,3 milliard d’habitants ait choisi de renouveler sa confiance envers M. Modi. Des sondages menés dimanche à la sortie des urnes vont toutefois en ce sens.

Du côté de l’Australie, les conservateurs du climatosceptique Scott Morrison ont causé la surprise en déjouant tous les pronostics pour se faufiler avec la victoire. Son parti est au pouvoir depuis six ans, mais M. Morrison n’était premier ministre que depuis août 2018. On ne sait toujours pas si la coalition qu’il dirige aura la majorité absolue. « Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le chef du Parti libéral, Scott Morrison, pour sa victoire électorale. […] Ensemble, nous pouvons promouvoir le commerce international libre et ouvert [et] lutter contre les changements climatiques », a déclaré Justin Trudeau.

Joe Biden confortablement installé dans le siège du conducteur

Le candidat à la présidentielle et ancien vice-président américain Joe Biden Photo : Getty Images / Drew Angerer

Après avoir officiellement lancé sa campagne à l'investiture démocrate le 25 avril dernier, l’ex-vice-président de Barack Obama a tenu son premier événement majeur, samedi, à Philadelphie. De nombreux partisans étaient présents pour entendre son appel à l’unification du pays. Les démocrates comptent maintenant 23 candidats qui tenteront d’obtenir la nomination afin d’affronter Donald Trump aux présidentielles de 2020. Joe Biden est actuellement premier dans les sondages.

Un Canadien perd la vie au Honduras

Les cinq victimes de l'accident survenu au Honduras étaient toutes d'origine étrangère. Photo : Reuters / Service des incendies du Honduras

Un écrasement d'avion survenu samedi au Honduras a fait cinq morts, dont un pilote canadien, Patrick Forseth. On ne sait pas si M. Forseth était aux commandes de l’appareil. Le drame s’est produit près de la ville portuaire de Trujillo, à 80 kilomètres de l’île de Roatán, destination privilégiée des touristes américains, canadiens et européens. Les quatre autres victimes sont des citoyens américains, ont fait savoir les autorités locales.

Le Festival de Cannes bat son plein

Xavier Dolan en compagnie de sa productrice de toujours, Nancy Grant, samedi Photo : Getty Images / Anthony Ghnassia

L’enfant prodige du cinéma canadien, Xavier Dolan, présente cette année Matthias et Maxime, son huitième film, en compétition officielle. Le jeune homme de 30 ans a confié à René Homier-Roy, samedi, qu’il « ne [sait] pas ce que [son] film vient faire là-dedans »! Il a malgré tout fait le voyage à Cannes, lui qui est maintenant un habitué de la place et qui y a été primé à de nombreuses reprises.

Le monstre sacré du 7e art Alain Delon a d'autre part reçu une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière malgré des protestations d'associations féministes. Plusieurs ont reproché à l'acteur d'être « raciste, homophobe et misogyne ».

Une manifestation pour défendre l'avortement s'est par ailleurs déroulée à Cannes, samedi, avant la présentation du documentaire Que sea ley, qui traite de l'élan brisé des Argentines, qui en 2018 réclamaient le droit à l'interruption volontaire de grossesse. L'équipe du film en était l’instigatrice, mais quantité d’autres les ont appuyés, notamment le cinéaste Pedro Almodovar et l'actrice Penelope Cruz ainsi que les actrices Charlotte Gainsbourg, Julie Gayet, Rossy de Palma, Zabou Breitman.