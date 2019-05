Trois artistes de Québec prêtent leur voix pour une bonne cause

Patrice Louison, Vanessa Bergeron et Zita Bombardier-Touret, les artistes derrière En Route vers Broadway, n’ont pas vécu personnellement la perte d’un enfant avant sa naissance ou durant sa première année de vie. Cela ne les a toutefois pas empêchés de se sentir interpellés par la mission des Perséïdes.

« À l'époque où on avait choisi la cause, on était en procédure d'adoption, mon conjoint et moi, mais on n’avait pas encore adopté, puis quand Ève est arrivée, c’est venu chercher des émotions pas mal », confie Patrice Louison.

Des voisins et amis à nous avaient perdu un enfant. J'avais vécu ça par procuration, par d’autres personnes que je connaissais. Donc oui, ça me touche. Patrice Louison, chanteur, « En Route vers Broadway »

Les comédies musicales en vedette

Cette nouvelle version du spectacle mettra encore une fois de l’avant les comédies musicales. Les morceaux choisis abordent les thèmes de la vie et de l’enfance. C’est le cas, entre autres, de la pièce A Million Dreams, tirée du spectacle The Greatest Showman.

« On y va dans le style comédie musicale. C'est certain que The Greatest Showman, c'est très connu, c'est très apprécié de tous […] et cette chanson-là, A Million Dreams, est chantée par un enfant […] La majorité des pièces qu’on a choisies ne l’ont pas été au hasard », mentionne Vanessa Bergeron.

Patrice Louison, Vanessa Bergeron et Zita Bombardier-Touret ont préparé une nouvelle version de leur spectacle « En Route vers Broadway ». Photo : Radio-Canada

Lors de la répétition à laquelle Radio-Canada a assisté, l’interprétation de la berceuse Dear Theodosia, de la comédie musicale Hamilton, a été un moment particulièrement empreint de douceur.

« C’est une berceuse que [Hamilton] chante à son enfant qui va naître où qui vient de naître, donc le choix s’est porté tout naturellement sur cette pièce-là », explique Zita Bombardier-Touret.

Artistes locaux

Le concert En Route vers Broadway 2 sera présenté le 25 mai au Palais Montcalm. Les trois chanteurs seront accompagnés par le pianiste Frédérick Desroches et la violoniste Rachel Prince.

De jeunes artistes de la région viendront également les rejoindre sur scène pour l’interprétation de certains morceaux.

Les profits du concert seront remis à l’organisme Les Perséïdes.

Avec les informations de Valérie Cloutier