Début du camp d'entraînement des Roughriders à Saskatoon

Les anciens comme les nouvelles recrues se sont entraînés toute la matinée au Stade Griffiths de Saskatoon. Les Roughriders sont maintenant sous la tutelle de Craig Dickenson, nommé entraîneur-chef en janvier après le départ de Chris Jones pour la Ligue nationale de football (NFL) aux États-Unis.

Pour les partisans, c’était l’occasion de découvrir pour la première fois Solomon Elimimian et Emmanuel Arceneaux en chandail vert et blanc.

Ces vétérans de la Ligue canadienne de football ont passé quelques années avec les Lions de la Colombie-Britannique avant de rejoindre, maintenant, les Riders.

« Défensivement, je pense qu’on a eu une bonne pratique aujourd'hui. Pour une première pratique je suis impressionné. Avec des nouveaux coachs aussi, des fois c’est différent, des nouveaux joueurs, des recrues, mais je suis impressionné et je pense qu’on s’en va dans la bonne direction », commente le secondeur Alexandre Chevrier.

« En étant là l’année dernière à la fin de la saison, j’ai pu côtoyer la plupart des joueurs et des entraîneurs, donc c’est le fun de les revoir et de recommencer où on avait laissé l’année dernière », note pour sa part le botteur Félix Ménard-Brière.

L'équipe a moins de deux semaines avant son premier match préparatoire, prévu le 31 mai à Calgary.