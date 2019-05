Vers une saison record de pêche au homard en Gaspésie

Dimanche matin, Jimmy Lepage et son équipage prennent la mer dans le secteur de Percé. C'est la première année qu'il pêche dans ce secteur.

Pourquoi est-ce un bon secteur? C'est un grand secteur. Il y a deux trois zones. Tu as Percé, vers Anse-à-Beaufils et le tour de l'Île Bonaventure , explique le capitaine.

Le concept de pêche côtière prend tout son sens dans ce secteur. La majorité des homards sont capturés à quelques mètres seulement de la côte.

Si la tendance se maintient, Jimmy Lepage aura pris plus de 100 000 livres de homard dans ses casiers. En comparaison, la moyenne était de 33 000 livres par pêcheur en 2017, qui avait également été qualifiée d'année record.

Sachant que le prix varie entre 6,50 $ et 7,75 $ la livre, le pêcheur peut entrevoir d'excellents profits.

C'est parti pour une excellente année. On prend de bonnes pesées et on se dirige vers une année record.

Jimmy Lepage, pêcheur de homard