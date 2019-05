Du houblon pour tous aux 11 Comtés

Les propriétaires souhaitent ainsi participer à l'effort de verdissement du Haut-Saint-François, tout en démocratisant les connaissances et les usages possibles du houblon.

Les gens ne connaissent pas beaucoup le houblon. On sait que ça sert à faire de la bière, mais on a de la difficulté à s’imaginer de quoi ça a l’air, comment ça pousse, quelle partie on récolte , indique le chef brasseur de l'établissement, Mathieu Garceau-Tremblay.

Tout au long de la journée, les curieux ont pu se présenter à la brasserie pour obtenir leur plant.

Au-delà de ça, on invite les gens par la suite à nous envoyer des photos de leur installation ou des questions, s’ils ont des problèmes , ajoute le chef brasseur.

À la fin de l’été, les participants pourront ramener volontairement leur houblon à la brasserie afin de créer une bière locale issue des efforts de la communauté.

Les gens ne sont pas obligés de ramener leur récolte, c’est un cadeau qu’on fait à la communauté qui va permettre d’implanter la bière dans l’identité régionale. Mathieu Garceau-Tremblay, chef brasseur

On espère qu’année après année, on plante de plus en plus de houblon dans la région pour éventuellement en avoir assez pour faire une belle grosse quantité de bière , souhaite Mathieu Garceau-Tremblay.

Un jardin collectif

Depuis le printemps dernier, les responsables de la brasserie aménagent aussi un jardin à l’arrière du bâtiment.

Les amateurs de houblon pourront également profiter de l’occasion pour offrir des plants, question de garnir le jardin du brasseur .