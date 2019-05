Vif succès pour le 14e Tour de la Pointe, à Rivière-du-Loup

Dans un décor enchanteur, l'événement aura profité de conditions de température idéales, selon la coordonnatrice Danielle Amyot :

On a des gens des quatre coins du Québec aujourd'hui!

Participants et participantes avaient le choix entre quatre parcours sur des distances de un à 10 kilomètres Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le Tour de la Pointe attire des participants de tous les âges venus participer et vivre l'expérience de courir avec d'autres passionnés dans un climat de défi, de dépassement de soi et de plaisir.

L'activité offrait quatre parcours différents: une course familiale sur 1 km, un 3 km, un parcours de 5 km de course et de marche participative, ainsi que le 10 km.

Le 14e Tour de la Pointe a réuni des participants de tous les âges et des quatre coins du Québec Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

On est contents de voir autant de gens. Parce que les températures fraîches, comme celles qu'on a connues au printemps, ont tendance à décourager les inscriptions.

Le Tour de la Pointe est sanctionné par la Fédération québécoise d'athlétisme. Il constitue l'une des 14 étapes du Circuit provincial Sports Experts.

L'événement peut compter sur près d'une centaine de bénévoles, issus pour la plupart du Club d'athlétisme et de course à pied Filoup.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher