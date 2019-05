Le traversier entre Masson-Angers et Cumberland reprend du service

Le traversier entre Masson-Angers et Cumberland reprendra du service à compter de 14 h dimanche, après avoir été fermé pendant 25 jours.

La baisse du niveau de la rivière des Outaouais a permis aux gestionnaires du traversier de permettre à nouveau le transport de véhicules de moins de cinq tonnes pour le moment.

Depuis hier, le niveau de l'eau a baissé de près de dix cm. Ce matin, on est entré en contact avec les autorités qui ont fait une inspection sur le chemin pour voir si tout était sécuritaire et là on est prêt à partir , affirme le directeur adjoint des Traversiers Bourbonnais, Sylvain Lamoureux.

Les voitures devront emprunter les chemins temporaires de roches aménagés pour accéder aux traversiers pour encore au moins une autre semaine.

En 2017, le traversier avait été fermé pendant dix jours en raison de la crue printanière.

Plus de détails à venir