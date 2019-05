Inde : la coalition du premier ministre Modi en tête des élections

Au terme d'une période de vote qui s'est échelonnée sur six semaines, les Indiens semblent avoir choisi la continuité en reportant au pouvoir leur premier ministre Narendra Modi, selon des sondages menés à la sortie des urnes dimanche, ultime jour de scrutin.

La Coalition que dirige le premier ministre obtiendrait, selon des projections, 285 sièges sur les 545 de la Chambre. D’autres estimations poussent même jusqu’à 306 le nombre de sièges que gagneraient sa formation et celles avec qui elle s’aligne.

Les résultats officiels seront comptabilisés seulemeny à partir de jeudi. Les projections effectuées à partir des sondages à la sortie des urnes ne donnent qu’un aperçu bien imparfait dans ce pays de 900 millions d’électeurs.

Dimanche, la toute dernière phase de vote s’est déroulée sous haute surveillance, notamment dans l’état du Bengale-Occidental, où des violences ont éclaté dans la dernière semaine. La sécurité a été renforcée à Calcutta, avec 57 000 policiers déployés et plus de 400 équipes d’intervention rapide placées en état d’alerte.

Le scrutin s’est étalé en sept phases à travers le deuxième plus populeux pays de la planète, considéré toutefois comme la première démocratie mondiale – la Chine ne tenant pas d’exercice démocratique comparable.

Le marathon électoral a débuté le 11 avril dernier et a duré 39 jours et devait renouveler le gouvernement, dirigé depuis 2014 par Narendra Modi et son parti nationaliste Bharatiya Janata Party (BJP).

Des villages en haute altitude du Ladakh en passant par la poussiéreuse plaine du Gange ou les gigantesques mégapoles polluées, la participation s'est établie à 66 % aux six premières phases du scrutin, un niveau habituel pour ces élections qui constituent un temps fort de la vie de la troisième économie d'Asie.

Une société divisée

Des leaders du parti du Congrès défilent à Varanasi dans le dernier droit de la campagne. Photo : AFP / Amar Deep

Polarisée comme rarement, la société indienne aurait pu faire le choix du Congrès national indien, formation historique ayant compté parmi ses grands leaders Gandhi et Nehru. L’un des héritiers Gandhi, Rahul, mène le parti, qui fait face à la division du vote entre plusieurs plus petits partis régionaux.

Mais le premier ministre sortant, qui souhaite obtenir un deuxième mandat, a pratiqué une ultra-personnification du pouvoir et fait de ces élections législatives un quasi-référendum sur sa personne.

Doté d'un sens politique redoutable, ce charismatique fils d'un vendeur de thé du Gujarat a fait campagne sur une rhétorique sécuritaire, au détriment du message de développement économique promu lors de son élection initiale.

Deux semaines avant le début du vote, une crise avec le Pakistan à la suite d’un acte terroriste au Cachemire ayant fait une quarantaine de morts a permis à M. Modi de se présenter comme le garant de la sécurité nationale, lorsqu’il a ordonné des représailles militaires sans précédent depuis le début des années 70.

Au lieu de défendre son bilan, Narendra Modi « a joué sur nos insécurités et fait vibrer nos peurs intérieures profondes », a estimé dimanche le commentateur politique Karan Thapar dans les colonnes du quotidien Hindustan Times.

D'après l'éditorialiste, cette stratégie politique a permis au premier ministre d'occulter ses performances décevantes sur des sujets pressants comme la crise rurale ou le chômage.

« Le niveau de la politique indienne a gravement baissé », a pour sa part déclaré Asit Banerjee, professeur d'histoire de Calcutta, en se rendant au bureau de vote.

Les analystes doutent que Narendra Modi, 68 ans, parvienne à réitérer son exploit de 2014 en obtenant la majorité absolue avec son seul parti. Il pourrait devoir former une coalition pour se maintenir à son poste, ce qui constituerait un retour à la norme pour la politique indienne.

« Au cours des cinq prochaines années, je voudrais que le gouvernement se concentre sur le système éducatif. Le niveau de l'éducation doit être rehaussé. Pour le reste, je pense que le gouvernement actuel a fait un bon travail », a témoigné Shailaesh Gupta, un électeur de Varanasi.

Narendra Modi et Rahul Gandhi ont tous deux sillonné l'Inde à un rythme effréné, échangeant des insultes à distance presque quotidiennement. M. Modi a tenu au total 142 rassemblements au cours de la campagne, parfois même jusqu'à cinq par jour.