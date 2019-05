Plus de 12 000 coureurs dans les rues de Drummondville

La pluie et le temps frisquet sont loin d'avoir rebuté les milliers de coureurs de l'événement Des chênes-toi à Drummondville. Les participants du demi-marathon ont été les premiers à se lancer un peu avant 8 h et les autres vagues se succéderont jusqu'à 13 h.

Plus de 12 000 participants sont inscrits à cette 12e édition, ce qui en fait le deuxième plus grand événement de course à pied après le Marathon de Montréal.

Pour la première fois, des personnes vivant avec un handicap ont pu prendre part à l'événement grâce aux Kartus, des fauteuils adaptés à la course.

Notre défi, c’est favoriser l’inclusion. Dans différentes courses, il y a des dizaines de participants, coureurs et co-coureurs, qui embarquent dans ce fauteuil. La personne à mobilité réduite, ça leur permet de participer à l’événement, de participer à notre fête , croit le coordonnateur de la course, Michel Couturier.

Une organisation complexe

Plus de 350 bénévoles sont présents pour assurer la logistique de l'événement.

C'est complexe, il faut penser à la sécurité des participants. C'est vraiment énorme, ça se prépare au moins une année à l'avance , explique M. Couturier.

Les profits amassés serviront, entre autres, à promouvoir la pratique sportive au sein de la Commission scolaire des Chênes.

Chaque année, c'est entre 12 000 et 15 000 dollars qu'on retourne dans notre milieu, dans nos écoles pour les aider à faire plus d'activités sportives.

Une trentaine de rues sont fermées pour laisser place aux participants, dont certaines jusqu'en milieu d'après-midi.

Les organisateurs de l’événement demandent aux automobilistes d'être patients et de prévoir leurs déplacements.