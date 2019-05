Le chanteur franco-espagnol Nilda Fernández est mort

« Auteur, compositeur, interprète, Nilda a consacré toute sa vie à la création. Musicien, écrivain, il incarnait jusqu'au plus profond de son être la figure de l'artiste », a indiqué sa famille dans un communiqué.

Né à Barcelone, l'artiste a grandi à Lyon et voyagé avec sa guitare, « jouant dans les bars, les clubs et autres petits lieux, au hasard des rencontres et des [occasions] », rapporte son site Internet. En 1981, il a enregistré un premier album. Après six ans d'éloignement – période durant laquelle il a fait des « boulots » sans aucun rapport avec la musique –, Nilda Fernandez est revenu en 1987 avec Madrid Madrid, qui a remporté du succès.

En 1991 a suivi l'album Nilda Fernández, avec le titre Nos fiançailles. L'année suivante, le chanteur, avec cette voix si caractéristique, aiguë et fragile, a été sacré révélation masculine aux Victoires de la musique, en France. Il a aussi joué en première partie de Sting à Paris, devant 15 000 personnes.

Le chanteur a enregistré en 1993 un album en espagnol, 500 años, puis est parti en tournée aux États-Unis, au Mexique, au Chili et en Argentine.

Dans les années 1990, il a fait une tournée en roulotte pendant deux mois entre Barcelone et Paris. En 2001, il s'est rendu en Russie, où il est resté cinq ans et où il a enregistré des duos avec le chanteur russe Boris Moïsseev. Il a mis en scène plusieurs spectacles à Cuba, ou encore Carmen, de Bizet, au Théâtre antique de Vienne, en France, en 2010. Parallèlement à cela, il continuait de produire des albums.

Nilda Fernández avait décidé de sortir de l'univers des maisons de disques et de commercialiser ses albums par l'entremise de son site Internet.