Avis de gel en vigueur pour l'ouest du Manitoba et la région d'Entre-les-Lacs

Environnement Canada indique qu’une crête de haute pression sur le nord des Prairies continue à propager des vents frais du nord-est. Les températures devraient chuter près ou sous le point de congélation dans la nuit de samedi à dimanche, surtout sur l'ouest du Manitoba.

Les régions plus au sud seront épargnées, puisqu'elles auront un peu plus de nuages et subiront des vents un peu plus forts, ce qui empêchera les températures de descendre en dessous de 0.

Il est recommandé de couvrir les plantes et protéger les arbres vulnérables au gel.