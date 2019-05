François Legault aux États-Unis pour « peser sur les bons boutons »

Le premier ministre du Québec, François Legault, amorce dimanche une mission de quatre jours aux États-Unis où il a l'intention de « peser sur les bons boutons » pour vendre l'hydroélectricité et vanter l'expertise québécoise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour y arriver, il prévoit des rencontres avec des décideurs politiques et des entreprises dont certains sont gardés secrets pour l'instant.

Le voyage de M. Legault l’amène d’abord à New York où il visitera cet après-midi l’exposition sur Leonard Cohen au Musée juif.

Le volet économique et politique de son séjour s’amorcera lundi alors qu’il rencontrera le numéro 2 de New York, Dean Fuleihan. M. Fuleihan est présenté comme celui qui gère la ville depuis que le maire Bill de Blasio s’est lancé dans la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020.

Cette rencontre « vise à faire débloquer les choses » et revêt une importance particulière depuis que M. de Blasio a clairement affirmé qu’il voulait importer de l’électricité du Québec dans son « Green New Deal » pour réduire l’empreinte environnementale de sa ville.

Étrangement, le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel, n’accompagnera pas la délégation. Sa présence n’était pas « nécessaire » indique-t-on en coulisses, en ajoutant que la majorité des rencontres ont un caractère économique plus large.

Michael Sabia, le PDG de la Caisse de dépôt et placement, sera par contre de la mission. Il présentera d’ailleurs le premier ministre pour un discours devant la Foreign Policy Association, lundi midi.

François Legault doit aussi rencontrer lundi la lieutenante gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul. « C’est la numéro 2 de l’État, rien à voir avec le rôle du lieutenant-gouverneur au Québec », insiste-t-on dans l’entourage du premier ministre.

À ce titre elle siège au sein d’une dizaine de comités économiques, fait le lien avec des élus fédéraux et représente le gouverneur démocrate Andrew Cuomo à plusieurs événements.

La vente d’hydroélectricité et l’élargissement des liens économiques devraient animer cette rencontre.

Cette visite new-yorkaise doit aussi permettre au premier ministre de rencontrer des investisseurs potentiels et des entreprises ou organismes intéressés par l’expertise du Québec dans le domaine des nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle.

Le voyage du premier ministre se terminera mercredi à Washington, où la levée des tarifs sur l’acier et l’aluminium a probablement allégé l’atmosphère. Des rencontres de « haut vol » tournant autour de « l’énergie et des intérêts commerciaux » sont prévues, sans que l’identité des hôtes de François Legault ait été divulguée, pour l’instant.

Sébastien Bovet est chef du Bureau parlementaire à Québec