Un marathon sur mesure pour 160 élèves du primaire

Un peu à l'image de la course du Grand Défi Pierre Lavoie, les participants étaient regroupés en équipe pour se relayer tout au long de l'épreuve.

C'est un défi que je n'avais jamais fait et puis j'avais envie de l'essayer , souligne Malorie Gagnon, 10 ans.

Un kilomètre à la fois, la plupart ont couru un total de huit kilomètres. Certains, désireux de pousser plus loin l’exploit, ont franchi quelques kilomètres supplémentaires.

Au début, je pensais que c'était plus difficile, mais finalement, ça a bien été , mentionne Mathis Perron, 11 ans, de l'École Notre-Dame.

Le coorganisateur du défi, Robert Lépine, souhaitait justement offrir aux enfants la possibilité de se dépasser.

Souvent, on va essayer de rejoindre la masse, les élèves en général, explique l’enseignant à l’école Antoine-Hallé. Et là, on avait le goût d'aller plus loin avec des élèves qui ont le goût d'en donner plus. Donc, c'est ce qu'on a proposé à un groupe d'élèves qui sont embarqués, qui se sont entraînés pendant quatre ou cinq mois pour ce défi-là.

La moitié des participants sont partis de Saint-Adelphe et l’autre, de Saint-Élie-de-Caxton.

Ensemble, ils ont franchi le dernier kilomètre menant au parc de la Rivière-Grand-Mère, à Shawinigan.

Avec tout le monde qui m'applaudissait, j'ai aimé ça , se réjouit Caleb Cossette, élève à l'École de la Petite-Rivière.

L'an dernier, 36 élèves de quatre écoles de la Commission scolaire de l’Énergie avaient participé.