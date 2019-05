Une employée d'une résidence pour personnes âgées de Regina arrêtée pour fraude

La police de Regina indique avoir reçu une plainte en mars de la part d’un membre de la famille de la victime.

L'octogénaire aurait communiqué ses informations bancaires personnelles à une employée du foyer de soins pour personnes âgées afin que cette personne l'aide à faire des courses, notamment l’épicerie.

La police estime que la carte bancaire et les informations financières de la victime ont été utilisées pour effectuer plus de 150 transactions frauduleuses entre le 27 septembre 2017 et le 30 janvier 2019.

Une femme de Regina âgée de 54 ans a été arrêtée en lien avec la fraude présumée. Elle doit comparaître devant la Cour provinciale le 26 juin et sera alors accusée de fraude de plus de 5000 $.

La police n'a pas identifié la femme accusée ni le foyer de soins pour personnes âgées.