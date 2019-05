La Rigolade du printemps de Laverlochère écourtée à cause de la météo

L'annonce de l'arrivée d'importantes précipitations de pluie dimanche a forcé les organisateurs de la traditionnelle course de stock-car à prendre cette décision.

L'événement est tout de même réussi, puisqu'il a enregistré 183 inscriptions d'un peu partout en région, explique le président Sébastien Fortier.

Les coureurs sont contents malgré la décision qu'on a prise, dit-il. L’événement va se terminer ce soir [samedi], on va essayer d’étirer ça jusqu’à 20 h, d’en faire le plus possible pour donner un bon spectacle à tout le monde. Parce que le monde, ça fait un an qu'il attend ça, donc on va essayer de lui donner le spectacle [auquel il s’attend] étant donné l’annulation de la journée de demain [dimanche].

Sébastien Fortier mentionne que ce n'est pas la première fois que l'événement est perturbé par la météo.