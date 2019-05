Des artisanes autochtones iront à Tokyo lors d’une mission commerciale

Trois entrepreneuses de l'Alberta feront partie d'une délégation commerciale composée d'une trentaine d'artisans qui ira à Tokyo en juillet pour mettre en valeur les arts et la culture autochtone du Canada.

Ces artistes ont été sélectionnés par une société saskatchewanaise, Indig Inc, qui vend en ligne des objets autochtones, comme des bijoux ou des sacs.

La compagnie s’est associée avec le Service des délégués commerciaux du Canada pour trouver un moyen de percer les marchés internationaux.

Parmi les artisans qui feront partie de la mission commerciale au Japon figure Melrene Saloy-Eaglespeaker de la Première Nation de Kanai dans le sud de l’Alberta. Son entreprise, Native Diva Creations, vend des bijoux en perles et des accessoires : « Je voulais que mon commerce bouge et je me suis dit, l’international, pourquoi pas? »

Des bijoux fabriqués par Faith Starlight. Photo : Radio-Canada / Livia Manywounds

Ce voyage, dit-elle, lui permettra de vendre ses produits et d’en faire la promotion. À son retour, elle espère convaincre des jeunes de sa communauté de se lancer également dans une telle aventure commerciale.

Une autre entrepreneuse, Faith Starlight de la Première Nation de Whitefish Lake, vend également des bijoux, mais aussi des vêtements.

Il s’agit de son premier voyage à l’étranger.

Mme Startlight attribue le succès de son commerce, Powwow Styles, aux réseaux sociaux. Par ailleurs, une campagne de souscription a été organisée vendredi soir pour récolter des fonds supplémentaires pour le voyage.