La Fête du printemps attire des dizaines de familles à Rouyn-Noranda

Plusieurs activités ont été organisées pour faire bouger les plus petits avec notamment des jeux gonflables, un mini-golf et du maquillage.

Les plus grands pouvaient, pour leur part, se procurer des plants de tomates gratuitement.

Une forte présence qui réjouit la directrice générale de la Société de développement commerciale (SDC) centre-ville de Rouyn-Noranda, Chloé Dupont.