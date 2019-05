La solidarité au pas de course à Beauceville

L’événement sportif, organisé par la Polyvalente Saint-François de Beauceville, se tenait pour la neuvième année dans la municipalité, qui a été touchée durement par des inondations il y a un mois.

« On l’a vu avec les dommages et les nombreux sinistrés, on s’est dit que l’évènement était une belle occasion d’aider notre population. », souligne le directeur de la polyvalente, Stéphane Boulanger. De nombreux élèves vivent toujours les conséquences de la catastrophe. »

C’est typique des Beaucerons. On se tient les coudes. Stéphane Boulanger, directeur de la Polyvalente Saint-François

Un mois après la crue des eaux, la vie reprend son cour à Beauceville, souligne le directeur. La reconstruction n’est toutefois pas terminée, assure-t-il.

« Les commerces ouvrent encore petit à petit, mais il faut que les gens continuent à aider notre population au cours des prochains mois », souligne le directeur.

Johanne Journeault, une Beauceronne qui participait à la course, affirme que les riverains ne sont pas au bout de leur peine.

« On a l’impression que l’eau s’est retirée et que tout est beau, mais les problèmes sont toujours là », souligne-t-elle.

En tout, 126 résidents de Beauceville ont réclamé une indemnité au gouvernement du Québec à la suite des inondations historiques au mois de mars.