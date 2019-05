Drame de Granby : des intervenants du milieu social marchent en silence à Sherbrooke

Les marcheurs ont quitté le CLSC de la rue Camirand à Sherbrooke un peu avant 11 h samedi à l’appel de l’organisme RÉCIFS, un regroupement dont la mission est de promouvoir et défendre le travail social, notamment auprès des jeunes.

On va marcher en deuil de la jeune fille de Granby, mais aussi en solidarité avec nos collègues de la protection de la jeunesse de l’Estrie , a expliqué la cofondatrice du regroupement, Marjolaine Goudreau.

On marche en solidarité avec les travailleurs du réseau de la santé qui ont été un peu ''varlopés'' ces derniers temps […] les services sociaux sont malmenés, on le voit dans notre milieu : la détresse cogne à notre porte , a ajouté la directrice du regroupement des organismes communautaires de l’Estrie, Claudelle Cyr.

On est incapables de faire notre travail actuellement et on arrive avec des drames comme celui de la fillette de Granby. On craint qu’il y en [ait] d’autres.

- Marjolaine Goudreau, cofondatrice de RÉCIFS