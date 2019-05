5 messages cachés dans Game of Thrones

CHRONIQUE - Toutes les séries doivent mourir. Game of Thrones (Le trône de fer), phénomène télévisuel planétaire connu pour son univers sombre et impitoyable, a généré des torrents d'analyses sur sa représentation de la politique, de la mort ou de la sexualité. Et si la huitième et ultime saison était celle de la rédemption, distillant des messages plus progressistes, féministes, environnementalistes? Argumentation ludique en cinq points.

Une chronique de Chloé Sondervorst, réalisatrice d’On dira ce qu’on voudra

Attention : ce texte contient des divulgâcheurs. Si vous n’avez pas encore vu la saison 8, prenez un bateau jusqu’à Braavos et revenez plus tard (si vous y parvenez).

1. Le bonheur est dans les choses simples

Le trône de fer qui donne son nom à la série est l’objet de toutes les convoitises, poussant certains de ses prétendants au meurtre ou à la folie pour s'asseoir dessus et régner sans partage sur le continent de Westeros.

La reine Cersei Lannister, dont la beauté et la cruauté sont connues jusque dans les forêts du Nord, est ici la première de classe, utilisant tous les moyens à sa disposition pour parvenir au sommet. Dans une scène trop sobre au goût de certains téléspectateurs (ce qui confirmerait l’hypothèse que Le trône de fer peut renforcer l’appétit pour les exécutions publiques), l’avant-dernier épisode montre sa chute en compagnie de son frère jumeau et amant, Jaime, pendant que leur capitale est mise à feu et à sang par Daenerys et son dragon.

Impossible de trouver un passage secret dans les combles de leur palais pour s’échapper. Ils sont pris au piège par les éboulements. Cersei craque, brisée par la douleur de savoir que l’enfant qu’elle porte mourra avec elle. Combats, trahisons, meurtres : tout a été fait pour asseoir un de leurs descendants sur le trône.

Indécrottable amoureux et coach de vie à ses heures, le chevalier Jaime l'apaise alors en lui répétant de le regarder dans les yeux. « Rien d’autre ne compte. Rien que nous ». En bout de ligne, leur course effrénée pour le succès matériel et politique prend fin dans ces quelques mots prononcés juste avant que le plafond des voûtes ne les enterre dans sa chute, enlacés.

Morale : l’amour est plus important que tout (même le trône de fer). Le message peut sembler banal. Il prend un sens particulier à la veille du dénouement de la série, alors que tout le monde se demande qui parviendra à s’emparer du pouvoir – et à quel prix...

« Rien d’autre ne compte. Rien que nous » - Jaime Lannister Photo : HBO

2. Oui, les filles peuvent aussi sauver l'humanité

Si les intrigues politiques en étaient le seul ressort dramatique, Le trône de fer serait une version médiévo-fantastique de House of Cards. Mais parallèlement aux conflits qui déchirent les habitants de Westeros, une menace surnaturelle tapie derrière le grand mur au nord du royaume nous a tenu en haleine depuis l’ouverture de la série sous les traits d’une horde de morts-vivants aspirant à engloutir le continent dans une nuit glaciale et éternelle.

L’épisode trois, La longue nuit, nous fait vivre l’ultime affrontement entre les armées coalisées pour défendre les vivants des zombies en état variable de décomposition. L’intégralité de cet épisode épique est consacré au combat. Un tournage à grand déploiement dont l’histoire télévisuelle retient pour l’instant les défaillances d’éclairage.

Mais au-delà des imperfections techniques – et pendant qu’on continue de déchirer nos chemises au sujet du féminisme ambigu de la série dans son ensemble, cet épisode donne à voir un moment rare dans les annales culturelles, de Jésus à Superman : celui où la personne qui sauve l’humanité est une jeune femme.

Alors que le plus méchant des méchants, le Roi de la nuit lui-même, s’apprête à mettre le grappin sur son frère Bran et que ses guerriers cadavériques sont sur le point de terrasser tous nos héros, Arya Stark surgit du ciel comme une ninja et parvient contre toute attente à le poignarder. Son ennemi explose en un feu d’artifice de cristaux de glace comme si elle venait littéralement de briser un plafond de verre.

Tout le monde est sauvé. « Who run the world? », dirait Beyoncé.

Arya Stark sur le point de poignarder à mort le Roi de la nuit, dans l'épisode trois de la saison huit. Photo : HBO

3. L’éveil de la conscience écologique des élites dirigeantes

Chaque épisode de cette ultime saison a déclenché des tempêtes de mèmes relevant avec plus ou moins de pertinence tel ou tel détail.

Vous pensiez qu’on avait atteint des sommets après les commentaires sur le manque d’éclairage dans le troisième épisode? C’était avant qu’un limier de l’Internet ne remarque la présence d’un objet étonnant dans la salle de banquet du château de Winterfell où les survivants de l’affrontement contre l’armée des ténèbres savourent leur victoire. Que voit-on, posé sur la table juste devant la reine Daenerys qui ne semble pas être d’humeur festive? Un gobelet de café ressemblant à ceux qu’on trouve chez Starbucks.

Est-ce un banal gobelet jetable de café qu'on voit sur la table devant Daenerys? Photo : HBO

Les internautes et les journalistes se mobilisent pour savoir qui a pu oublier un accessoire si tristement banal sur le plateau de tournage d’une série fantastique dont le budget moyen avoisine quelque 20 millions de dollars canadiens par épisode. On fait des conjectures, on cherche un coupable et les acteurs se prêtent eux-mêmes au jeu jusqu’à ce que HBO efface l’objet d’un coup de baguette de montage. Mais tout ceci occulte la possibilité que la tasse de la discorde nous invite à ouvrir les yeux sur un des plus grands défis de notre époque.

Si l’on regarde le plan dans son ensemble, on voit que tandis que la reine arbore une sombre mine devant son gobelet de carton, Tormund Fléau-d’Ogres, guerrier du Peuple libre (les « sauvageons », considérés par les peuples du sud comme des êtres inférieurs vivant dans les terres hostiles du nord), boit avec un plaisir gourmand l’alcool qui lui est servi dans une corne d’animal.

Ce ne serait donc pas la perspective de devoir mettre un terme à sa relation avec son amant devenu à la fois neveu et rival après la révélation de sa véritable identité qui inquiète Daenerys du typhon de la maison Targaryen, première du nom, briseuse de chaînes, mère des dragons, etc.

C’est le fait d’être vue en public avec une tasse jetable alors que même les sauvageons utilisent des verres réutilisables. Oui, bon, c'est peut-être fort de café (la pognez-vous?), mais on y croit quand même : GoT fait l'apologie subliminale d'un mode de vie écologique.

4. Rien ne se perd, tout se récupère (même les chevaux blancs)

Si le point précédent ne vous a pas encore convaincu, voici une preuve supplémentaire de la présence discrète mais tenace des « trois R » (réduire, réutiliser, recycler) dans la série.

Un subtil fil conducteur équin traverse l’épisode Les cloches qui montre la destruction de Port-Royal et le massacre de ses habitants, brûlés sur l’autel de la colère de Daenerys et son dragon. Parmi eux, une enfant qui tente en vain d’échapper aux flammes tient un petit cheval de bois blanc dans les mains… qu’on retrouve finalement carbonisé dans un plan crève-coeur.

Mais celui qui nous intéresse est grandeur nature : le magnifique cheval blanc qui accompagne l’armée de la Compagnie dorée, campée devant les murs de la capitale que les mercenaires s’apprêtent à défendre. Ils sont beaux, avec leur armure étincelante, jusqu’à ce que Drogon les brûle comme des saucisses sur le BBQ en apéritif. La monture y passe aussi : on voit son corps disloqué tomber au sol.

Dans les dernières minutes de l’épisode, alors qu’Arya reprend conscience dans les rues de la ville dévastée, qu’est-ce qui apparaît dans son champ de vision? Un cheval blanc, couvert de poussière. Sa résurrection après avoir été attaqué par le plus grand dragon de Daenerys est improbable. On remarque par ailleurs que son harnachement est différent : non seulement il ne porte plus de selle (à la limite, elle aurait pu tomber au combat) mais les accessoires de cuir qui entourent sa tête (sa bride, comme disent les initiés) ont changé. Sous ce nouveau costume, c’est pourtant le même « acteur » chevalin, comme le prouvent les marques sur son nez.

Le cheval blanc est-il ressuscité au cours de la série? Photo : HBO

Erreur de la production? Cela pourrait au contraire être une façon additionnelle de dissimuler, en utilisant une apparente bourde technique comme cheval de Troie, un appel à faire du neuf avec du vieux. Un croc-en-jambe à la surconsommation. Une ode à la réutilisation ingénieuse des ressources disponibles afin de minimiser notre empreinte écologique.

On le sait, les dérèglements climatiques et leurs conséquences sont un sujet de conversation récurrent pour les habitants de Westeros. On ne pourra pas reprocher aux créateurs de la série de ne pas avoir fait leur part pour qu’il en soit autant dans nos chaumières.

5. Le libre choix de la première fois

Un texte sur Le trône de fer qui ne parle pas de nudité gratuite ou de sexualité n’est pas tout à fait complet. L’instrumentalisation du corps de la femme a été maintes fois soulignée, tout comme l’omniprésence du viol. La saison 8 n’y échappe pas. Mais elle nous montre aussi un nouvel aspect de la vie sexuelle de ses protagonistes, plus positif, du point de vue de femmes.

Tour à tour, deux d’entre elles choisissent en effet de vivre leur première relation sexuelle avec le partenaire de leur choix, ce qui détonne dans la série.

La plus jeune, Arya Stark, jette son dévolu sur Gendry, fils illégitime du défunt roi Baratheon, pour perdre sa virginité avant de peut-être rendre son dernier soupir dans l’affrontement avec l’armée de l’ombre.

La plus âgée, Brienne de Torth, première femme à être faite chevalier, choisit de s’offrir à Jaime Lannister pour qui elle brûle depuis longtemps mais dont les intentions sont troubles.

Chaude embrassade entre Brienne of Tarth et Jaime Lannister. Photo : HBO

Qu’on ne se réjouisse pas trop vite. Ces deux histoires ne vont pas beaucoup plus loin que la première nuit. Arya repousse les prétentions de Gendry lorsqu’il lui avoue son désir d’en faire sa lady. L’inébranlable Brienne voit quant à elle, les yeux remplis de larmes, Jaime partir au galop pour retrouver son éternelle flamme, sa soeur jumelle, avant que l’assaut final ne soit lancé sur leur cité assiégée.

Mais l’affirmation du désir des ces deux personnages féminins, dans ces scènes qui révèlent à la fois leur vulnérabilité et leur force, amène un changement de ton bienvenu après les nombreuses scènes de viol ou de prostitution qui ont ponctué la série : que vous soyez ado ou adulte, libre à vous de choisir avec qui, quand et comment vous voulez vivre votre première fois.

Ces quelques hypothèses suffisent-elles à ajouter un peu de velours sur le trône de fer pour en adoucir les angles? On vous laisse en décider. La beauté de la chose, c’est qu’une fois le rideau tombé sur le dernier épisode de la série, les discussions pourront se poursuivre pendant quelques étés et autant d’hivers… le temps qu’arrive sur nos écrans l’antépisode, déjà fort attendu, qui porte pour l’instant le doux titre Lune de sang.