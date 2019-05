Un été chargé pour le Vieux-Théâtre de Saint-Fabien

Le Vieux-Théâtre de Saint-Fabien propose une programmation mouvementée et audacieuse cet été, pour séduire les amateurs de musique et de spectacles.

Alors que la 24e saison a été dévoilée vendredi à Rimouski, le directeur Alexandre Saint-Pierre s'est dit fier d'avoir pu réunir une quarantaine d'artistes et développer une vingtaine de collaborations.

On puise dans la programmation du réseau d'été du ROSEQ pour une bonne part. Mais on pige aussi à gauche et à droite, pour continuer de s'affirmer dans une région où l'offre culturelle est très dynamique.

Le directeur du Vieux-Théâtre de Saint-Fabien, Alexandre Saint-Pierre, présente la programmation de l'été Photo : Radio-Canada

On va bouger, on va passer des terrasses urbaines vers le parc du Bic, et tout ça va converger vers le Vieux Théâtre. Alexandre Saint-Pierre, directeur, Vieux Théâtre de Saint-Fabien

L'idée maîtresse, c'est de continuer à se démarquer tout en complétant l'offre culturelle déjà forte à Rimouski.

Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien est un peu le diffuseur officiel de l'été. On s'est dit, pourquoi pas sortir un peu et briser les formes, aller un peu dans l'inusité.

Le calendrier de l'été 2019 propose Bernard Adamus avec son spectacle intitulé Ce qui nous reste du Texas; la révélation Radio-Canada de l'année en jazz, Dominique Fils-Aimé; Tire le coyote en duo acoutisque, Boogàt ainsi que l'ancien membre de RBO, Yves P. Pelletier, avec son dernier spectacle Moi?

Les coups de coeur d'Alexandre Saint-Pierre : Emilie Clepper, qu'on produit en français pour cette troisième apparition , avec un registre original qui surprendra les fans, promet le directeur.

Il y aura également Calum Graham, « un guitariste hallucinant », et bien entendu, Florent Vollant, le chantre de la culture innue.

La programmation de l'été débute le 31 mai et prend fin le 7 octobre, avec le spectacle de David Goudreault, Au bout de ta langue, produit en collaboration avec le CLAC et Spect'Art.

De dire Alexandre Saint-Pierre : 230 places, ça part très vite!

Les amateurs peuvent consulter le site web et confirmer leurs réservations à la billetterie dès mardi.