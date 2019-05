Plus de 1000 articles à vendre: la province de l’Î.-P.-É. organise des enchères publiques

À qui la chance? Des pneus, des déneigeuses, des tondeuses et même des autobus scolaires sont à vendre. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard veut se débarrasser d'équipements de voirie et de transport.

Vous rêvez d'avoir votre propre déneigeuse lors des tempêtes hivernales? Vos enfants souhaitent partir pour les vacances familiales en autobus scolaires? C'est peut-être votre chance.

La province dit ne plus avoir besoin de certains de ses équipements provenant de plusieurs ministères gouvernementaux.

La liste est longue. Le gouvernement souhaite se départir de plus de 1000 items dans le cadre d'enchères.

La vente publique aura lieu dimanche, à Charlottetown.

Nous vendons environ 30 autobus, des camions d'une demi-tonne, des minifourgonnettes et des voitures de grande taille. Stephen Szwarc, directeur intérimaire de la division de l'entretien routier de l’Î.-P.-É

On vend des compresseurs et on vend aussi des meubles et un climatiseur , indique Monsieur Szwarc. Des déneigeuses, des pneus usagés et des tondeuses aussi seront mis aux enchères, énumère-t-il.

Habituellement, cette vente aux enchères a lieu chaque année.Toutefois, l’année dernière a fait exception.

C'est environ un an et demi de matériel et d'équipement. Stephen Szwarc, directeur intérimaire de la division de l'entretien routier de l’I.P.É

Selon Monsieur Szwarc, le gouvernement insulaire vend ces équipements à cause notamment de leur usure.

La principale explication reste néanmoins qu’ils n’en ont tout simplement plus besoin, dit-il.

Avec les informations de CBC