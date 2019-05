Montréal accueille son premier navire de croisière de la saison

Les 1400 passagers du bateau n’ont pu voyager jusqu’à Montréal à la date prévue – le 4 mai – et se sont plutôt arrêtés à Québec un peu plus longtemps.

Puisque le niveau de l’eau est encore élevée, le Zaandam n’a pu passer sous le pont Jacques-Cartier et a fixé ses amarres à l’est du pont, en bordure de la rue Notre-Dame. Une navette permet aux touristes d’accéder au Vieux-Port.

La métropole attend 24 navires au cours de la saison, qui feront en tout 76 accostages. Plus de 113 000 croisiéristes devraient poser le pied à Montréal.

Il s’agit d’une croissance continue pour l’industrie de la croisière dans la métropole, explique Yves Lalumière, grand patron de Tourisme Montréal. « On a doublé sur les quatre ou cinq dernières années », observe-t-il.

Il y a des villes comme Venise et Dubrovnik qui ont trop de touristes et ils mettent des restrictions sur le tourisme, donc ça nous avantage à Montréal. Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

L’industrie mise d’ailleurs beaucoup sur le développement de ce secteur, puisque les touristes qui arrivent par bateau dépensent plus que les autres, note M. Lalumière. « C’est un marché de luxe. Ils vont dans nos hôtels de luxe. Les dépenses touristiques sont dans le coin de 500 ou 600 $ par jour », fait-il remarquer.

Tourisme Montréal travaille à faire venir encore plus de bateaux, surtout l’été. « On les a le printemps et l’automne, dit M. Lalumière. L’été, on est en compétition avec la Méditerranée. »

Le nouveau Grand Quai du Port de Montréal, ouvert au public en 2018, permet d’accueillir les navires dans une infrastructure toute neuve.

Selon Tourisme Montréal, environ 11 millions de visiteurs passeront par la ville au cours de l'année.

Avec des informations de Marie-Josée Paquette-Comeau