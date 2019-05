Une firme australienne met la main sur une mine d'or néo-écossaise

La compagnie minière néo-écossaise Atlantic Gold exploitait l’or de la mine Touquoy dans la région Moose River. Atlantic Gold y employait quelque 140 travailleurs.

Contrairement aux minières souterraines, la mine est à aire ouverte.

Ainsi, plutôt que de chercher l’or dans les veines de quartz seules, typiques des mines souterraines du passé, les mineurs la cherchent maintenant dans la roche qui entoure les veines de quartz.

Atlantic Gold y faisait alors exploser quotidiennement la pierre à la surface, ce qui permettait de libérer les petites quantités d'or emprisonnées dans cette pierre.

La mine d'or à ciel ouvert en Nouvelle-Écosse Photo : CBC/Paul Palmeter

Cette nouvelle méthode requiert un territoire plus vaste puisque l’exploitation se fait en surface et non dans les souterrains.

La firme australienne compte acquérir plus de capitaux pour éventuellement inscrire Atlantic Gold à la Bourse de Toronto.

En 2017, Atlantic Gold avait annoncé son intention de relancer cette industrie grâce à ces nouveaux procédés d’extraction des pépites d’or.

À seulement 90 minutes d’Halifax et de son port, on avait espoir que le projet ait d'importantes retombées sur l’économie locale.

Les prix élevés de l’or et les faibles coûts des opérations à ciel ouvert faisaient reluire des marges de profits non négligeables.

Cependant, les résidents locaux et certains groupes environnementaux ont justement critiqué ces nouvelles méthodes.

L'association Eastern Shore Forest Watch dénonce que l'azote projeté par les explosions de la roche ait des effets néfastes sur les cours d’eau environnants telle la mort de poissons.

Les résidents se sont aussi plaints du bruit causé par la circulation des camions.

Avec les informations de la Presse canadienne.