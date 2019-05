Australie : la coalition nationale-libérale en voie de conserver le pouvoir

Quelque 17 millions d'électeurs de l'île-continent ont voté pour choisir leurs représentants. Les deux principaux candidats pour former le gouvernement sont le premier ministre sortant, le libéral conservateur et climatosceptique Scott Morrison, et le travailliste Bill Shorten, sensible à la thématique environnementale.

La coalition de Scott Morrison, au pouvoir depuis 2013, obtiendrait 51,7 % des suffrages, après dépouillement d'un peu plus de 15 % des bulletins de vote. Le Parti travailliste comptabiliserait quant à lui 48,3 % des suffrages, selon les données de la Commission électorale australienne (AEC).

Le gouvernement dirigé par le libéral conservateur arriverait nettement en tête dans le Queensland et en Tasmanie, selon les chiffres de l'AEC. Les premiers résultats sont plus mitigés dans les États très peuplés de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria.

Ces premiers résultats contrastent avec le sondage de l'institut Nine-Galaxy, qui avait prédit une victoire du Parti travailliste avec 52 %.

Le vainqueur du scrutin pourrait ne pas être connu samedi, le décompte des bulletins de vote sur la côte ouest du pays n'ayant pas encore commencé.

Les Australiens votent également samedi pour renouveler 40 des 76 sièges du Sénat.

Le chef du Parti travailliste, Bill Shorten, sensible à la thématique environnementale, a voté en compagnie de son épouse Chloe à Melbourne. Photo : Associated Press / Andy Brownbill

Le réchauffement climatique a largement pesé dans la campagne, après un été austral marqué par des inondations historiques et des canicules record qui ont alimenté des feux de forêt dévastateurs.

Si le peuple australien votait pour arrêter le chaos et pour une action contre le changement climatique, nous serions prêts à nous mettre au travail dès demain. Le chef travailliste Bill Shorten

Des militants portaient des t-shirts où était inscrit « I'm a climate voter » ("Je suis un électeur du climat") et distribuaient des tracts. « Je m'inquiète du climat et du fait que l'Australie n'en fait pas assez », a dit à l'AFP la militante Catherine Willis.

Dans un pays où le vote est obligatoire, les électeurs d'une banlieue de Sydney se rendaient dans un club de surf transformé en bureau de vote pour accomplir leur devoir.

Des mesures vertes réclamées

Si la course est serrée, c'est aussi parce que l'électorat traditionnellement à droite pourrait se détacher de la formation qui le représente. Dans les banlieues aisées, les électeurs s'ouvrent à l'écologie et pourraient donc se tourner vers le centre gauche.

Le Parti travailliste affiche des ambitions dans l'utilisation de l'énergie renouvelable, tandis que les libéraux refusent de mettre en péril l'économie du charbon. Ces derniers mettent l'accent sur le coût financier du programme de l'opposition et sur la hausse des dépenses publiques que cela va entrainer.

« Cette élection est un choix de premier ministre », a déclaré M. Morrison, qui bénéficie du soutien des médias conservateurs du magnat Rupert Murdoch.

« Bill Shorten, le "Bill" que vous ne pouvez pas vous permettre, ou le premier ministre que je suis qui soutient ceux qui travaillent dur et les aspirations honnêtes des Australiens », a-t-il ajouté dans un jeu de mots sur le prénom « Bill », qui signifie aussi « facture » en anglais.

Le premier ministre australien Scott Morrison a pris le pouvoir en août dernier. Photo : Associated Press / Mark Schiefelbein

Une campagne violente

La violence aura été au coeur de la campagne, avec des candidats agressés et d'autres qui ont renoncé après des envolées racistes ou sexistes sur les réseaux sociaux.

Cette campagne a également permis l'émergence des populistes et des candidats d'extrême droite, au-delà du clivage centre droit/centre gauche .

L'un d'entre eux, Clive Palmer, un millionnaire qui n'est pas sans rappeler Donald Trump avec son slogan « Make Australia Great », pourrait bien entrer au Sénat après avoir dépensé sans compter et saturé l'espace médiatique.

Le décès jeudi, à 89 ans, du dirigeant travailliste Bob Hawke, qui dirigea le gouvernement australien de 1983 à 1991, a marqué la fin de la campagne. L'ex-leader syndicaliste , immensément populaire, avait la culture du consensus plutôt que de la confrontation.