L'Alberta vise des médailles aux Championnats canadiens de judo

Plus de 800 judokas, parmi les meilleurs au Canada, s'affrontent jusqu'au 19 mai à Edmonton où se tiennent les Championnats canadiens de judo.

Des athlètes âgés de 15 ans à plus de 50 ans sont venus pratiquer leur passion à l'une des plus grandes compétitions de judo au pays.

Hanna Kuno, originaire de Lethbridge en Alberta, est tombée en amour avec ce sport dès qu’elle a mis les pieds sur le tatami.

« Je trouvais ça tellement cool de pouvoir renverser un garçon et le battre gentiment », dit-elle.

Aujourd’hui membre de l’équipe nationale, elle s'est récemment installée à Montréal pour parfaire son entraînement. L’an dernier, elle a gagné la médaille d’or dans sa catégorie aux Championnats canadiens.

Sans surprise, c’était le Québec qui avait dominé cette compétition. Cependant, l’équipe albertaine a de grands espoirs cette année et espère remporter une cinquantaine de médailles.

« Au cours des cinq à six dernières années, c'est sans doute la fédération provinciale qui a le plus progressé », croit le directeur général de Judo Canada, Nicholas Gill. « C'était souvent la 4e ou la 5e au classement, et là, ils sont rendus fort probablement la deuxième province derrière le Québec ».

La Fédération canadienne de judo compte 400 clubs actifs et 23 000 membres d’un océan à l’autre.

« Le judo peut vous apporter plusieurs choses : la forme physique en est une, et l’art lui-même une autre », croit Ewan Beaton, entraîneur en chef de l’équipe albertaine. « Mais quand je parle aux gens, ce qui ressort, c’est la confiance. »

Ces championnats se terminent dimanche. La compétition internationale du Grand Prix de judo se tiendra aussi partiellement à Montréal cette année, du 5 au 7 juillet.

Avec les informations de Sébastien Tanguay