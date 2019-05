Des pompiers recrues suivent une formation en vue des feux de forêt

Les participants qui terminent la formation avec succès seront déployés dans la province pour la saison des incendies de 2019.

Kate Healey a suivi la formation de lutte contre les feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Kate Healy a passé les huit jours que dure le camp dans les collines près de Merritt, dans l'Okanagan. « C'était assez difficile », admet-elle.

Je pense que nous sommes tous venus sans vraiment savoir à quoi nous attendre. Kate Healy, pompière recrue

Mêmes tâches que les hommes

L’étudiante de 21 ans s'est initialement demandé si elle serait physiquement capable de remplir les mêmes tâches que les recrues masculines. Après cette épreuve, elle croit que le succès résulte plutôt du courage et de la résilience.

Une recrue au camp d'entraînement à Merritt, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Nous sommes à 100 % capables de suivre [les hommes] et d'atteindre le même standard. Kate Healy, pompière recrue

Être en première ligne

Les journées au camp de formation commencent tôt, et les exercices d’entraînement physique comprennent des courses en montagne, une course de 10 km et des exercices de tir à la lance.

Les recrues travaillent ensuite en équipe de cinq personnes pour mener à bien des tâches mettant à l'épreuve leur endurance physique et mentale.

Kate Healy espère faire partie de l'équipe de première ligne, et ainsi être chargée d'éteindre les incendies aussitôt signalés.

Avec les informations de Brady Strachan