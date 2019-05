Washington pourrait réduire certaines restrictions commerciales imposées à Huawei

Le département du Commerce pourrait délivrer une licence générale temporaire afin d'accorder du temps aux entreprises et aux personnes disposant d'équipements Huawei de maintenir la fiabilité de leurs réseaux et de leurs équipements de communication, a ajouté le porte-parole.

Cette licence ne s'appliquerait pas aux nouvelles transactions et durerait 90 jours.

Donald Trump a signé mercredi un décret interdisant aux entreprises américaines d'utiliser du matériel de télécommunication fabriqué par des entreprises présentant un risque pour la sécurité nationale, ce qui revient à interdire aux groupes américains de faire affaire avec Huawei.

Cette licence temporaire pourrait bénéficier aux fournisseurs d'accès à Internet et aux opérateurs de téléphonie mobile dans des régions faiblement peuplées comme le Wyoming et l'est de l'Oregon, qui ont acheté du matériel réseau à Huawei ces dernières années.