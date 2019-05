Cowboys de Québec Issime : un retour en région après six ans

Après six ans d'absence, le spectacle Cowboys de Willie à Dolly de QuébecIssime rentre au bercail.

La troupe régionale foulera les planches du Théâtre Banque Nationale (TBN) du 24 juillet au 3 août.

Histoire de se réchauffer un peu, les artistes sont montés sur scène vendredi soir lors du grand rassemblement de la Fédération québécoise de camping et caravaning. L’activité avait lieu au Géant motorisé de Saint-Ambroise.

En entrevue au TJ Extra, les sœurs Caroline, Marie-Ève et Karine Riverin se dont dites ravies de pouvoir se produire à nouveau dans leur région natale.

On est quand même assez loin. Ici, toute notre famille peut venir nous voir en spectacle. Quand on s’en revient ici, c’est une réunion de famille pour nous. C’est parfait! , lance Karine Riverin.

Les interprètes sont passionnées de musique country.

C’est quelque chose qui nous rentre dans le cœur. On aime ça, du début jusqu’à la fin. Moi, ça fait plusieurs années que j’adore ce style musical là. De faire de la musique qu’on aime avec une gang qui est devenue une famille, c’est une formule géniale. On a du gros fun pendant une heure et demie deux heures à chanter des chansons qu’on adore , note Caroline Riverin.

Le spectacle permet aussi d’attirer une clientèle qui n’est pas nécessairement mordue de musique country.

Les gens se rendent compte assez rapidement qu’ils connaissent beaucoup de chansons dans le spectacle. Généralement, tout le monde sort de là en disant : on a bien fait de venir. Et ils reviennent souvent. Marie-Ève Riverin, interprète Québec Issime

Lors de sa création, le spectacle devait adopter une formule concert. Il a évolué au fil dans ans.

La production a été revampée. Pierre Doré a retravaillé la mise en scène et de nouvelles projections rendent le spectacle plus grandiose, dixit les sœurs Riverin. Elles croient que ces changements feront de la nouvelle mouture de Cowboys de Willie à Dolly un incontournable.