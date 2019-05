L’appropriation culturelle au coeur des Prix de la musique autochtone

Au total, dix-huit artistes autochtones sont en lice à l’occasion des quatorzièmes Prix de la musique autochtone. Ils viennent du monde entier et représentent de nombreuses nations dans divers univers musicaux.

Pourtant cette année, une polémique entourant la question de l’appropriation culturelle a fait surface à l’occasion de cette cérémonie.

Plusieurs artistes inuits ont décidé de boycotter l’événement pour protester contre la nomination de Cikwes, une artiste crie qui expérimente le chant de gorge inuit dans son album. Il dénonce ce qu’ils estiment être un exemple d’appropriation culturelle.

En avril, des artistes comme Tanya Tagaq, Kelly Fraser et le duo PIQSIQ ont annoncé qu’ils refusaient de soumettre des œuvres ou de se produire lors de la remise des prix tant que les organisateurs n’ajouteraient pas de représentants inuits au conseil d’administration de l’Indigenous Music Awards (IMA).

Par ailleurs, le groupe A Tribe Called Red, d'Ottawa, a également rejoint les rangs des artistes qui ont boycotté les Prix de la musique autochtone.

Parmi les artistes sélectionnés, l'auteur-compositeur-interprète innu du Québec, Mike Paul, s'inscrit dans la catégorie du meilleur album en langue inuit, autochtone ou francophone, avec son album Origine.

« Je pense que c’est un cercle de discussion que l’on doit avoir pour définir ce qu’est l’appropriation culturelle, cet incident nous amène un côté positif et nous permet d’ouvrir le dialogue », croit Mike Paul.

Selon l'auteur-compositeur-interprète innu, l'appropriation culturelle est empreinte des notions de respect et d'apprentissage particulier.

« Dans ma nation spécifiquement, on a un tambour qui est un instrument sacré. C’est un outil de survie et qui sert à communiquer directement avec le monde des rêves, et pour pouvoir l’utiliser on doit pouvoir le rêver trois fois. C’est sûr que si quelqu’un se mettait à en jouer, qui ne serait pas inu et qui n’aurait pas ces enseignements, ça deviendrait une appropriation culturelle et un non-respect de notre instrument. »

Mike Paul concède que la notion est généralement perçue comme provenant d'une culture dominante occidentale sur une culture dominée. Il pense également que la controverse montre que des cercles de discussions sont nécessaires pour mieux définir l'expression.

Du côté de la direction du festival Manito Ahbee, on estime que l'appropriation culturelle n'est pas possible entre Autochtones.

Présenté par les casinos de Winnipeg, l'événement se déroule lors du festival annuel Manito Ahbee.

L'événement commence dès 18 h avec le défilé du tapis rouge, qui sera suivi du spectacle à 20 h.