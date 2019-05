Le conseil d'administration du Musée de la Gaspésie change de visage

Quatre anciens administrateurs ont aussi été soit réélus, soit maintenus en poste puisque leur siège n'était pas en élection.

Pour les employés, c'est le signe que les membres souhaitaient un renouvellement de gouvernance. On sent qu'ils ont vraiment choisi d'aller vers un changement, un changement de direction et ce faisant, ça devait passer par un changement au niveau des administrateurs , commente Gabrielle Leduc, représentante syndicale des employés du Musée de la Gaspésie.

La présidente du conseil d'administration, France Côté, qui demeure en poste, refuse d’y voir un désaveu du travail effectué par l’ancienne équipe. Il y a quand même plus d'une vingtaine de nouveaux membres ce soir-là, qui ont adhéré au Musée et qui ont voté, alors ce n'étaient pas des gens qui étaient concernés dans l'année précédente comme étant des membres , relève Mme Côté.

Durant l'assemblée générale annuelle, Gabrielle Leduc a informé l’assemblée qu'une lettre avait été envoyée, en décembre, au conseil d'administration pour obtenir une rencontre afin de discuter du climat de travail, plutôt difficile, qui régnait alors au musée. C'est vraiment au mois de décembre qu'il y a un avis clair qui a été formulé au conseil d'administration, comme quoi les relations de travail se dégradaient à une vitesse grand V , raconte la représentante syndicale.

Le conseil d'administration n'aurait pas répondu à cette demande, selon Mme Leduc, ce que dément la présidente de l'établissement.



Au début janvier, on a proposé aux employés la création d'un comité de relations de travail. On a proposé trois personnes du conseil d'administration pour rencontrer les employés. On leur a demandé trois délégués également , précise la présidente du conseil.

Un premier défi de taille pour les nouveaux administrateurs sera de trouver un nouveau directeur général. Le poste est vacant depuis le départ de l'ancienne directrice générale en février dernier.



Avec les informations de Martin Toulgoat