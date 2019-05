Nouvelle unité de traitement des eaux de Chambord : la facture par résidence pourrait exploser

L’augmentation des coûts s’explique par l’entretien du matériel de nettoyage, beaucoup plus fréquent que prévu.

Au lieu de changer des membranes aux 40 jours, on fait le nettoyage de ces préfiltres environ aux trois ou quatre jours. Naturellement, on parle d’un nettoyage plus régulier qui exige plus de temps, de personnel et de produits chimiques.

Luc Chiasson, maire de Chambord