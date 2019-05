Inondations en Beauce : aucune indemnisation pour plusieurs commerces touchés

Selon les règles du Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres, une entreprise doit enregistrer un revenu brut (chiffre d’affaires) maximal de 2 millions de dollars pour les deux années précédant le sinistre pour espérer obtenir une aide gouvernementale.

Plusieurs commerçants touchés par les inondations en Beauce, notamment sur le boulevard Renault à Beauceville, dépassent le revenu brut maximal.

Le centre-ville de Beauceville a été inondé le 16 avril. 54 commerces ont été touchés par la crue de la rivière Chaudière. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

« Cet indicateur est biaisé », déplore le directeur général de Beauceville, Félix Nunez.

Il aimerait que le Ministère considère plutôt les revenus nets ou les bénéfices des entreprises, plus indicatifs de la réalité financière des commerçants.

Les stations-service et les restaurants du boulevard Renault par exemple, atteignent rapidement le 2 millions de chiffre d’affaires, mais n’en retirent que de minimes bénéfices, explique M. Nunez.

Plusieurs commerces tardent à rouvrir. D’autres ne savent pas s’ils pourront le faire [...] ils n’ont pas de réponse du ministère de la Sécurité publique. Félix Nunez, directeur général, Beauceville

Les municipalités de Beauceville et de Sainte-Marie ont adopté une résolution lors de leur conseil municipal pour demander au ministère de la Sécurité publique de réviser cette clause.

Il faut aussi noter que plusieurs commerces ne sont pas assurés puisqu'ils sont situés en zone inondable.

Sans aide, les municipalités s’inquiètent de voir des entrepreneurs fermer boutique.

Un chiffre d'affaires peu représentatif

Le propriétaire de la station-service dépanneur 646 sur le boulevard Renault, Étienne Boucher, a travaillé nuit et jour durant une semaine après la débâcle du 16 avril pour rouvrir son commerce.

« Soit que j’ouvrais le plus vite possible pour des rentrées d’argent, soit que j’allais retourner mes clés à la banque. »

Il a dû dépenser plus d'une centaine de milliers de dollars pour remettre en état son commerce. Des frais qu’il doit assumer entièrement puisque son dépanneur n’est pas assuré et dépasse le chiffre d’affaire maximal pour une indemnisation.

« Se baser sur le chiffre d’affaires, c’est ridicule, ça ne reflète pas la réalité [...] avec l’essence, le chiffre d’affaires monte vite. Mais moi, je fais quatre cents du litre. »

Étienne Boucher explique qu'avec un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars, il ne peut lui rester que 50 000 à 60 000 $ après toutes les dépenses.

Étienne Boucher affirme qu'il a dû débourser plus de 100 000 $ de sa poche pour réparer son commerce après les inondations. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Une vie de travail

Le restaurant Normandie de Beauceville, ouvert depuis 1969, était sur la ligne de front de l’inondation du 16 avril. L’endroit a aussi vécu une explosion de gaz, affirme son propriétaire Marquis Fortin.

Le bâtiment est une perte totale et ses assurances ne le rembourseront pas.

M. Fortin croyait pouvoir bénéficier du Programme d’indemnisation et en retirer le montant maximal de 265 000 $, mais son chiffre d’affaires dépasse de 183 000 $ le critère établi par le Ministère.

Le propriétaire du restaurant Normandie sur le boulevard Renault à Beauceville se demande s'il pourra se relever de l'inondation, sans aide financière. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Il voudrait lui aussi que le gouvernement se base sur un critère de bénéfices nets pour accorder l’indemnisation.

« Si tu paies le salaire, la nourriture, les fournitures, le gaz, l’Hydro, les permis... Les restaurateurs savent ce qu’il reste à la fin », martèle-t-il.

L’homme de 58 ans se demande s’il pourra se relever de la catastrophe et redémarrer son restaurant. Sans indemnisation, il craint de voir le restaurant se transformer en stationnement.

Ça affecte réellement ma retraite. C’est dur de vivre tout ça. C’est le pire bout de ma vie. Marquis Fortin, propriétaire, restaurant Normandie

Sandy Drolet propriétaire du dépanneur Beauceville pensait elle aussi qu’elle aurait droit à l’indemnisation en cas de sinistre, mais elle a été surprise d'apprendre que le revenu brut de son commerce dépassait la limite imposée.

« On veut ouvrir, on fait tout en notre possible, en espérant que l’aide vienne. On en a besoin », confie la propriétaire.

Sandy Drolet, propriétaire du dépanneur Beauceville, croyait qu'elle aurait droit à l'indemnisation du ministère de la Sécurité publique après les inondations, mais son chiffre d'affaires dépasse la limite imposée. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Elle craint que le boulevard Renault ne se dévitalise de ses commerces, une crainte partagée par d’autres commerçants et le directeur général de Beauceville

Beauceville c’est une belle ville, mais ça s’en vient un village fantôme. Sandy Drolet, propriétaire, dépanneur Beauceville

Une aide de dernier recours

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault répond que le programme est une aide de dernier recours pour les entreprises.

Elle affirme que d’autres programmes sont disponibles au ministère de l’Économie pour accompagner les entrepreneurs.

Le ministère de l’Économie répond de son côté qu’il « contribue aux efforts de rétablissement des milieux inondés en accompagnant les entreprises touchées à traver ses programmes réguliers », mais ne dispose pas de programme d’urgence spécifique en cas d’inondations.