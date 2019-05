Pas de cours de voile à la Baie de Beauport cet été

Aucun cours de voiles ne sera offert à la Baie de Beauport cet été. Une première en 10 ans pour les apprentis et amateurs de ce sport nautique.

Gestev, le gestionnaire du site, a pris la décision de suspendre l'offre de cours en raison de la vétusté des équipements et de la difficulté à recruter des entraîneurs.

Seul les enfants inscrits au camp de jour Odyssée auront droit à des leçons de voile. Gestev affirme avoir cherché un partenaire pour offrir le service, mais sans succès.

Selon le directeur général de la Baie de Beauport pour Gestev, Martin Genois, la vingtaine d’embarcations sont désuètes et les coûts de remplacement sont de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

L’année dernière, une centaine de personnes se sont inscrites au cours de voile dans la baie.

« Une majeure partie de notre parc d’embarcations était en fin de vie utile, explique Martin Genois. On a besoin d’investissement substantiel pour pouvoir offrir un service de qualité. Mélangé à ça, le fait que les ressources qualifiées pour offrir les services des cours de perfectionnement sont assez dures à recruter au Québec. Il y a une pénurie en ce sens-là. »

Pas de discussions avec la Ville de Québec

La Ville de Québec, qui participe financièrement aux activités offertes sur le site, n'a pas souhaité commenter la décision de Gestev. Du côté du Port de Québec, propriétaire du site, on se dit préoccupé par la situation et on espère que le gestionnaire trouvera une solution viable.

Le directeur général de la Baie de Beauport pour Gestev, Martin Genois, explique que la décision a été prise sans consulter la Ville de Québec ou le Port de Québec.

La voile légère c’est l’ADN de notre site avec la baignade, la plage, dit Martin Genois. On va revenir avec des cours éventuellement, mais pour 2019 c’est une pause. Martin Genois, directeur général de la Baie de Beauport pour Gestev

Pas de partenaire convenable

Selon Gestev, une seule entreprise aurait répondu à l’appel d’offres pour offrir des cours de voile.

« C’est qu’on n’a pas trouvé le bon partenaire, explique Martin Genois. Ce n’est pas plus compliqué que ça. On n’a pas réussi à s’associer à un organisme ou à des gens assez intéressés pour prendre ce volet-là dans notre vision de l’offre de service. »

Difficile de trouver des instructeurs de voile

La pénurie d’instructeurs ne touche pas seulement la Baie de Beauport. La directrice de l’école Formation nautique Québec, Michelle Cantin, souligne que plusieurs écoles un peu partout au pays peinent à trouver du personnel.

« Regardez sur le site web de Voile Québec et Voile Canada! Vous verrez le nombre d’emplois », lance Michelle Cantin, qui doit maintenant recruter en Europe pour trouver des instructeurs de voile.

L’été dernier, l’école Formation nautique Québec a donné des cours à 984 personnes avec ses 10 embarcations.

Avec les informations de Guylaine Bussière