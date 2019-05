Ouverture de piscines extérieures et de jeux d’eau pour le long week-end

Des piscines extérieures et des parcs de jeux d'eau ouvriront pour la saison estivale, samedi, en Colombie-Britannique, soit le premier jour du week-end de la fête de Victoria.

À Vancouver, certaines piscines offriront même un accès gratuit à Internet.

C'est le cas de la piscine de Kitsilano et de celle de Second Beach, dans le parc Stanley, où les baigneurs pourront se connecter à un réseau wi-fi. Cette nouveauté fait partie des mesures mises en place pour améliorer l’accès à Internet.

En plus de ces deux piscines, la piscine New Brighton et celle du centre aquatique Hillcrest seront ouvertes au public à compter de samedi. La piscine de Maple Grove ouvrira le 15 juin.

Du côté de l’Okanagan, la Ville de Kelowna ouvrira, samedi, son tout nouveau parc de jeux d’eau au centre-ville. Les travaux de construction ont été récemment terminés, après la fermeture du parc pendant les deux derniers étés en raison de dommages causés par des inondations en 2017.

La construction de ce nouveau parc avait suscité plusieurs réactions dans la communauté, puisqu’elle avait entraîné la destruction d'une statue de l’Ogopogo, le monstre sous-marin mythique qui aurait vécu dans le lac Okanagan, selon la légende.

Les jeux d’eau du parc Quilchena et ceux du parc Ben Lee seront également ouverts pour la saison à partir de samedi.