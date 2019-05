Que se passerait-il en cas de déversement sur la portion nord de la 175?

Le récent déversement de carburant et de mazout sur la route 169 a non seulement entraîné une interruption temporaire de la circulation, mais il a aussi soulevé un questionnement. Que serait-il arrivé si cette fuite avait plutôt été rapportée sur la portion nord de la route 175 se trouvant entre l'intersection de la 169 et Saguenay?