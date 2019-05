5 endroits pour camper cet été au Manitoba

Roger Turenne est un amoureux de la nature et du plein air, et un habitué du camping. Voici ses cinq suggestions d’endroits pour des expériences de camping uniques au Manitoba.

Le parc provincial Spruce Woods

« Je trouve ce parc exceptionnel pour la qualité du terrain de camping Kitche Manitou et pour la diversité des activités que l’on peut y effectuer. Il y a une petite plage sablonneuse parfaite pour les enfants, un petit musée et centre d’interprétation, et de nombreuses pistes de randonnée de toutes les longueurs et degrés de difficulté », dit-il.

Il ajoute que « l’aspect le plus insolite, et unique au Manitoba, est une vaste étendue de dunes que l’on peut explorer à volonté ».

La rivière Assiniboine

Pour une expérience qui sort de l’ordinaire, Roger Turenne suggère de « faire une descente en canot de la rivière Assiniboine entre le traversier Stockton (le seul encore en fonction au Manitoba) et la route provinciale 34 », et de terminer la journée en dressant sa tente « sur les bancs de sable le long de la rivière ».

Un tronçon de la rivière Assiniboine. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

« C’est très tranquille et pittoresque », dit-il en ajoutant qu’il faut tout de même choisir le bon moment pour cette randonnée sur la rivière. « Ce n’est pas une bonne suggestion pour le week-end qui s’en vient. La rivière semble très haute en ce moment et les bancs de sable sont probablement sous l’eau. »

Le parc provincial du Camp Morton

Voici une suggestion pour les moins aventureux qui désirent un niveau de confort plus élevé.

on peut louer des yourtes comme celle-ci dans le parc provincial du Camp Morton, où on trouve aussi des chalets en rondins. Photo : Radio-Canada / Sylviane Lanthier

Ce parc offre l’occasion de séjourner dans une yourte située « sur une haute falaise avec une vue magnifique sur le lac Winnipeg », selon M. Turenne.

Le parc provincial du Whiteshell

Avec sa douzaine de terrains de camping, le Whiteshell est un incontournable aux yeux de Roger Turenne, d'autant plus que le parc provincial, n'est pas trop loin de Winnipeg.

« Je signale le camping du lac Brereton pour sa proximité avec la piste de randonnée Amisk, qui conduit aux chutes Inverness ». On peut aussi, pas très loin, se promener sur le site de bernaches Alfred-Hole », note M. Turenne.

Des randonneurs le long du sentier Mantario, dans le parc Whiteshell, au Manitoba. Photo : Karis Penner

Il ajoute que les sites le long de la randonnée pédestre du sentier Mantario sont eux aussi exceptionnels.

Le parc provincial Hecla

« Le terrain de camping Gull Harbour à l’extrémité nord de cette grande île au milieu du lac Winnipeg offre également toute une gamme d’activités », affirme M. Turenne.

Il fait valoir « de belles randonnées le long du lac, une magnifique plage, l’observation des oiseaux, et même un terrain de golf! On peut y ajouter une visite culturelle au musée du patrimoine islandais dans le village de Hecla ».