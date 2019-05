Une fusillade mortelle possiblement liées à des homicides récents à Calgary

Rishabh Saini, 23 ans a été abattu mardi dans le quartier de Taradale. La police de Calgary croit que cette fusillade serait liée à un homicide et un double homicide survenus dans les dernières semaines.

Des officiers du Service de police de Calgary ont répondu à un appel concernant un accident de la route sur la route Taracove, tard dans la nuit du 14 mai. Ils ont découvert le corps de Rishabh Saini, mort d’une blessure par balle, dans un des véhicules impliqués.

Les enquêteurs ont conclu qu’il s’agissait d’une attaque ciblée. Il soupçonnent maintenant un lien avec d’autres homicides récents dans la métropole.

Il s’agit plus précisément des deux évènements suivants : Jasdeep Singh, 25 ans et Japneet Malhi, 22 ans, ont été tués le 3 avril sur la 37e Avenue et Bikramjit Dhindsa, 49 ans, a été tué dans sa résidence de la rue Hampstead Close.

D’autres détails suivront...