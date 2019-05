Des lits d'hôpitaux technologiques voués à faire le tour du monde

Différents outils installés dans la structure du lit permettent aux travailleurs du domaine de la santé d'être informés si un patient est sorti de son lit.

Il est aussi possible d'élargir le lit tout comme de peser une personne qui est couchée.

Ce lit d'hôpital a été développé grâce à un partenariat entre Solutions Novika, le Cégep de La Pocatière et l'entreprise Umano Medical de L'Islet.

Le chargé de projet pour Solutions Novika, Luc Landry, souligne que deux ans de recherche et de développement ont été nécessaires pour les participants du projet.

On parle d'une quinzaine de professeurs, une vingtaine d'étudiants et une trentaine de personnes chez Novika en plus du personnel chez Umano.

Luc Landry, chargé de projet chez Solutions Novika