Quels sentiers ouverts aux chiens dans les parcs nationaux du Bas-Saint-Laurent?

Les chiens sont admis dès aujourd'hui dans les sentiers Grey-Owl et Vieux-Quai du Parc national du Lac-Témiscouata et dans le sentier du Pic-Champlain du Parc national du Bic.

Les meilleurs amis de l'homme seront aussi admis dans certains campings, aires de pique-nique et dans certains sentiers qui mènent à des accès nautiques.

Agrandir l’image Carte des sentiers ouverts aux chiens au Parc national du Bic. Photo : Capture d'écran - SÉPAQ

Agrandir l’image Carte des sentiers ouverts aux chiens au Parc national de Lac-Témiscouata Photo : Capture d'écran - SÉPAQ

Les chiens sont permis uniquement à des endroits spécifiques pour ne pas nuire à la faune et la flore de ces parcs.

Les endroits où les chiens sont permis, ce sont des endroits où les milieux naturels sont moins sensibles, donc c’est évident qu’il ne pourra jamais y avoir des chiens partout. Simon Boivin, responsable des relations avec les médias pour la SÉPAQ

Les chiens sont d’ailleurs interdits dans certains secteurs du Parc national de la Gaspésie pour protéger le caribou.

Agrandir l’image Carte des sentiers ouverts aux chiens au Parc national de la Gaspésie. Photo : Capture d'écran - SÉPAQ

Pas de nouveaux sentiers envisagés

Le porte-parole ajoute qu’il n’est pas dans les plans immédiats de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) d’ouvrir de nouveaux sentiers aux chiens.

Il précise d’ailleurs que l’accès pourrait être retiré si les propriétaires d’animaux ne respectent pas la réglementation en vigueur.

Règles pour les propriétaires de chiens : Tenir son chien en laisse en tout temps;

Utiliser une laisse qui ne dépasse pas trois mètres;

Rester dans les endroits autorisés aux chiens;

Ramasser les besoins de son chien.

Les amoureux des animaux satisfaits

Déjà, vendredi, certains propriétaires de chiens profitaient de la nouvelle réglementation. Enfin je peux venir au parc du Bic avec mon chien , a indiqué une résidente de Rimouski.

Elle aimerait que davantage de sentiers soient ouverts, mais reconnait que certaines personnes n’aiment pas les chiens et qu’il est important de protéger la faune.

Une autre randonneuse a souligné que d’autres parcs aux États-Unis et au Canada permettaient déjà la présence de canidés. Quand on respecte les règlements, il n’est pas supposé avoir plus d’impact sur la faune autour que les humains qui passent par là , a-t-elle expliqué.

D’autres ont souligné qu’ils n’avaient rien contre la présence de chiens, en autant qu’ils soient tenus en laisse et que leurs maîtres ramassent leur besoin.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse