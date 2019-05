Ce qui est ouvert et fermé pendant le long week-end

Le long week-end de mai marque le début non officiel de l'été pour de nombreux Manitobains. Pour certains, c'est l'occasion de sortir et de profiter des attractions de plein air qu'offre le Manitoba. Pour d'autres, c'est le moment de prendre part aux nombreux événements du week-end de la fête de Victoria.

Parmi ces événements, citons le pow-wow annuel Manito Ahbee, qui se tiendra samedi et dimanche au Centre des congrès RBC, ainsi que l'ouverture du marché des producteurs de Saint-Norbert, samedi.

Quelques services seront fermés pour le jour férié de lundi, mais il reste encore beaucoup d'options pour s’occuper pendant le long week-end.

Le bâtiment de Forks Market est ouvert aux heures régulières presque tous les jours fériés. Les locataires ne sont fermés que le jour de Noël, selon le site Internet de La Fourche.

L’entreprise Splash Dash Tours, qui propose des excursions guidées en bateau ainsi qu’un service de bateau-bus, commencera également à fonctionner pendant la saison durant le long week-end. Il proposera des visites d’une demi-heure des voies navigables du centre-ville, avec un départ toutes les 15 minutes du port de La Fourche. Les billets sont disponibles au kiosque Splash Dash au quai de La Fourche et vous coûteront 11,50 $ pour un adulte et 9,50 $ pour les aînés et les jeunes. Le service est gratuit pour les enfants de moins de trois ans.

Les visites ont lieu de 10 h au coucher du soleil, sept jours par semaine.

Marché de La Fourche

De 7 h à 23 h tous les jours

Terminal Johnston

Vendredi: 10 h-21 h

Samedi, dimanche, lundi: 10 h-18 h

Centre d’achats

Si vous devez magasiner, la plupart de centres d’achats sont ouverts lundi mais selon des heures restreintes.

Centre Saint-Vital : 11 h - 18 h

Polo Park : 11 h -18 h

Grant Park : 12 h - 17 h

Place Kildonan : 11 h - 18 h

Outlet Collection Winnipeg : 11 h - 18 h

Garden City : 11 h - 18 h

Zoo du parc Assiniboine

Le Zoo est ouvert 364 jours par année, à l’exception de Noël.

Pendant le jour de la fête de Victoria, il sera ouvert pendant aux heures habituelles, de 9 h à 17 h.

Services municipaux

Tous les bureaux municipaux sont fermés les lundis fériés. Vous pouvez toujours accéder à certains services :

Transport en commun

La Winnipeg Transit fonctionnera selon l’horaire du dimanche ce lundi.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de Winnipeg Transit (Nouvelle fenêtre) .

Centres de loisirs

Les centres de loisirs seront fermés lundi, mais fonctionnent aux heures habituelles samedi et dimanche.

Pour plus d'informations, visitez le site Web des centres de loisirs de la ville (Nouvelle fenêtre) ou contactez le 311.

Piscines

La plupart des piscines intérieures de la ville seront fermées le lundi, à l'exception des piscines Pan Am et Margaret Grant et du complexe de loisirs Cindy Klassen.

La piscine Pan Am sera ouverte lundi de 10 h à 14 h, tandis que la piscine Margaret Grant sera ouverte à partir de 13 h et jusqu'à 17h . Le complexe Cindy Klassen sera ouvert à partir de 14 h et jusqu’à 18 h.

Les heures normales sont en vigueur pour toutes les piscines samedi et dimanche.

Pour plus d'informations, visitez le site Web des piscines intérieures de la ville (Nouvelle fenêtre) ou contactez le 311.

Itinéraires de vélo

Les restrictions de circulation sur les itinéraires cyclables (Nouvelle fenêtre) commencent sur quatre itinéraires - la promenade Lyndale, la rue Scotia, le croissant Wellington et l'avenue Wolseley - dimanche.

Chaque dimanche et jour férié jusqu'au lundi de l'Action de grâces, la circulation des véhicules à moteur est limitée à une distance maximale d'un bloc de 8 h à 20 h sur ces routes.

Bibliothèques

Toutes les succursales de la bibliothèque publique de Winnipeg seront fermées lundi.

À noter que la bibliothèque publique de Winnipeg passera aux heures d'été après la fête de Victoria. Les heures de week-end changeront dans toutes les agences. Les heures d'hiver reprendront après le 2 septembre (fête du Travail).

Recyclage / ramassage des ordures

Le recyclage, les déchets et les résidus de jardin seront ramassés comme prévu normalement pour la fête de Victoria.

Pour connaître votre journée de collecte, visitez le site Web du service des eaux et des déchets de la ville (Nouvelle fenêtre) , téléchargez l'application Recycle Coach, appelez le 311 ou envoyez un courriel à 311@winnipeg.ca.

Terrains de golf

Les parcours de golf municipaux - Crescent Drive, Harbour View, John Blumberg, Kildonan Park et Windsor Park - seront ouverts pendant toute la longue fin de semaine, y compris le lundi, de 6 h à 21 h 30.

Visitez la page Web des services de golf de la ville (Nouvelle fenêtre) pour plus d'informations ou pour réserver une heure de départ.

Les cimetières

Les cimetières de Brookside, St-Vital et Transcona seront ouverts de 7 h à 21 h. pendant le long week-end de la fête de Victoria, y compris le lundi.

Les bureaux du cimetière, cependant, seront fermés lundi.

Pour plus d'informations, visitez le site Web des cimetières municipaux de la ville ou contactez le 311.